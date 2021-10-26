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منوعات|ألمانيا

محاكمة ممرضة قتلت 4 أشخاص داخل مركز للمعوقين.. ما قصتها؟

(غيتي)
26/10/2021

بدأت في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة ممرضة بتهمة قتل أربعة نزلاء ومحاولة قتل ثلاثة آخرين في مركز للمعوقين في بوتسدام جنوب العاصمة برلين.

وذكرت النيابة العامة أنه تم وُضع الممرضة، 52 عاما، في مركز للرعاية النفسية بسبب ظهور مؤشرات عن معاناتها من اضطرابات ذهنية لديها.

ووجهت إلى المرضة تهم قتل أربعة نزلاء طعناً بالسكين في 28 أبريل/نيسان الماضي داخل مقر عملها في مركز لذوي الإعاقات الحركية.

وكان ضحاياها، وهم امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 31 و56 عاما، عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

كما اتهمت النيابة الممرضة بمهاجمة ثلاثة أشخاص آخرين، ما تسبب بإصابة امرأة في سن 43 عاما بجروح خطرة. وذكرت الشرطة أن هناك إصابات ناجمة عن “استخدام للعنف المفرط”.

ووقعت هذه الجرائم داخل مركز متخصص في استقبال ودعم الأشخاص الذين يعانون إعاقات جسدية أو ذهنية، خاصة من فاقدي البصر أو مرضى التوحد.

ويعيش حوالي 65 شخصا في المركز الذي يضم أكثر من 80 موظفا.

وفي عام 2019، أصدرت محكمة ألمانية حكما بسجن ممرض قتل العشرات من المرضى لشعوره بالملل وسعيا للحصول على تقدير زملائه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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