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لقطات مخيفة لإفشال محاولة انتحار سيدة مع ابنها (فيديو)

السائق أوقف الحافلة واقترب من المرأة من الخلف ونقلها وابنها إلى بر الأمان (شينخوا)
26/10/2021

أنقذ سائق حافلة سيدة وطفلها من محاولة انتحار، من فوق أحد الجسور في مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اقتراب السائق من السيدة وابنها التي كانت تحمله وتحاول القفز به من أعلى الجسر، لكن السائق كان أسرع منها ليخرج من حافلته ويمسك بهما، بمساعدة عدد من الركاب.

وقالت (شينخوا) إن السائق أوقف الحافلة واقترب من المرأة من الخلف ونقلها وابنها إلى بر الأمان.

وأفادت الوكالة أن المرأة وابنها سالمان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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