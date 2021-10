وثائق قضائية: بالدوين كان يتدرب على التصويب بالمسدس عندما أودت الرصاصة بحياة مديرة التصوير

أفادت وثائق قضائية بأن الممثل أليك بالدوين كان “يتمرّن على إخراج المسدّس وتصويبه نحو الكاميرا” عندما خرجت الطلقة التي أودت بحياة مصوّرة سينمائية خلال تصوير فيلم ويسترن في الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وكان المخرج جويل سوزا الذي أصيب في كتفه يقف خلف مديرة التصوير التي توفيت هالينا هاتشينز، وقد صرّح بأنه سمع ما يشبه “ضربة سوط ثمّ دويّا”، وفق تقرير التحقيق الأولي الذي اطلعت عليه قناة “إن بي سي”.

وكان ” بالدوين جالسا على مقعد وسط ديكور كنيسة ويتمرّن على إخراج المسدّس”، وفق ما جاء في الوثيقة القضائية، وبعد الطلقة، ضغطت هالينا على بطنها ثم “هوت إلى الخلف” قبل مساعدتها على “الاستلقاء أرضا”، وفق المخرج.

وكشف المصوّر ريد راسل أن المشهد لم يُسجّل لأن الطاقم كان يتحضّر للتصوير، وكان فريق فيلم “راست” يعود من استراحة غداء وقال المخرج إنه ليس “أكيدا” من أن المسدّس خضع لتدقيق أمني جديد.

وقد أصيبت هالينا هاتشينز برصاصة في صدرها أطلقها أليك بالدوين من سلاح استخدم أكسسوارا في فيلم “راست”، وفق تقرير التحقيق الأولي، حسب فرانس برس.

وكانت مديرة التصوير قد نُقلت بالمروحية إلى مستشفى في نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها، أما المخرج جويل سوزا الذي أصيب في كتفه في تلك الحادثة، فهو في طور التعافي.

وحصلت المأساة في موقع “بونانزا كريك رانش” المستخدَم على نطاق واسع لتصوير أفلام الويسترن، وقد ضربت الشرطة طوقا حوله ومنعت الدخول إليه.

