ثلاثة أطفال عاشوا مع جثة شقيقهم لشهور في شقة.. ما القصة؟

أعلنت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية العثور على ثلاثة أطفال تركهم أهلهم منذ شهور في شقّة في مدينة هيوستن، كانت فيها أيضا جثّة طفل رابع.

وقال إد غونزاليس مسؤول الشرطة المحلية على تويتر إن الأخ الأكبر، 15 عاما، أبلغ الشرطة بأن “شقيقه، 9 أعوام، توفّي قبل سنة وأن جثته ترقد في الغرفة المجاورة لغرفته”.

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNews pic.twitter.com/uVcybOugM9

وأضاف أن وضع الأطفال الثلاثة “فظيع ومأساوي” و”كانوا يعيشون في ظروف بائسة”، مشيرا إلى أن الشقيق الأكبر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين، 10 و7 أعوام.

وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى المستشفى للخضوع لفحوصات وتلقي العناية اللازمة، وأوضحت الشرطة أن الطفلين الأصغر “يعانيان من نقص في التغذية وإصابات جسدية”.

وقالت الشرطة إنها عثرت، مساء الأحد، على والدة الأطفال وصديقها، وتم استجوابهما قبل إطلاق سراحهما.

There are no new developments this morning regarding the scene on Green Crest. Mother and her boyfriend were located, interviewed and released. CPS is assisting with the children. Our investigation remains on-going. No charges have been filed. #HouNews

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 25, 2021