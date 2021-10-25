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منوعات|الولايات المتحدة

ثلاثة أطفال عاشوا مع جثة شقيقهم لشهور في شقة.. ما القصة؟

(غيتي)
25/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202109:25 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية العثور على ثلاثة أطفال تركهم أهلهم منذ شهور في شقّة في مدينة هيوستن، كانت فيها أيضا جثّة طفل رابع.

وقال إد غونزاليس مسؤول الشرطة المحلية على تويتر إن الأخ الأكبر، 15 عاما، أبلغ الشرطة بأن “شقيقه، 9 أعوام، توفّي قبل سنة وأن جثته ترقد في الغرفة المجاورة لغرفته”.

وأضاف أن وضع الأطفال الثلاثة “فظيع ومأساوي” و”كانوا يعيشون في ظروف بائسة”، مشيرا إلى أن الشقيق الأكبر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين، 10 و7 أعوام.

وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى المستشفى للخضوع لفحوصات وتلقي العناية اللازمة، وأوضحت الشرطة أن الطفلين الأصغر “يعانيان من نقص في التغذية وإصابات جسدية”.

وقالت الشرطة إنها عثرت، مساء الأحد، على والدة الأطفال وصديقها، وتم استجوابهما قبل إطلاق سراحهما.

وأوضحت الشرطة أن الوالدين لا يعيشان في الشقّة منذ عدة أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 15/10/2021
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