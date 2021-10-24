معتز الجائفي.. بطل شطرنج يمني منعته الحرب من الوصول إلى العالمية (فيديو)

يدرس معتز الجائفي في الصف العاشر وهو طفل يمني في الخامسة عشرة حائز على عدد من الجوائز المحلية والدولية في الشطرنج حالت الحرب دون تحقيق طموحه بالمشاركة في بطولة العالم.

بدأ البطل الجمهوري والدولي بممارسة الشطرنج منذ أن كان عمره 4 سنوات ونصف السنة، وفاز بكأس الجمهورية بعد سنة واحدة، وكانت آخر جائزة حصل عليها في مصر وأصبح الأول على كافة فئات الناشئين وغير المصنفين.

يحلم معتز بالحصول على بطولة العالم ووصل تصنيفه إلى أعلى من 2000 بعد مشاركته في 4 و5 مسابقات في السنة.

تعلم ابن صنعاء من والده، ودفعته الحرب في اليمن إلى مغادرتها صوب تركيا لمتابعة دراسته في مدرسة دولية بمدينة إسطنبول.

ويحتاج معتز إلى مدرب دولي كبير لصقل مهاراته ورفع تصنيفه وبلوغ حلمه، بينما يتدرب معتز الآن عبر الإنترنت وهو ما تمكنت الأسرة من توفيره له بسبب الأوضاع، ويقول إنه حصل على عدد من الجوائز في بطولات افتراضية.

وقال والد معتز لكاميرا الجزيرة مباشر إنه اكتشف موهبة طفله منذ وقت مبكر عندما كان هو يمارس اللعبة عبر الكمبيوتر بينما يراقبه معتز باهتمام بالغ.

أضاف الأب أنه درب طفله الذي تمكن من الحصول على بطولة الجمهورية في وقت مبكر.

وأفاد بأنه حريص على تدريس ابنه اللغة الإنجليزية وأن المدربين الدوليين ومنهم المصري حسن الجعفري في السعودية، الذي اشتغل معه تفاجأ بموهبته في سنه المبكرة حتى أنه تفوق عليه.

وتحدث والد معتز بأسى عن وضع ابنه وهو يعبّر لكاميرا الجزيرة مباشر عن أسفه لعدم تمكنه من توفير مدرب لابنه في تركيا حيث يقيم منذ 3 سنوات، وقال إن التعليم جيد لكن معتز لم يتمكن من تنمية مهاراته إلا عبر الإنترنت.