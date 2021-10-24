مصر.. الحكومة تنفي تأثير بركان “لابالما” على البلاد بعد مخاوف من وصول غازات سامة

نفت الحكومة المصرية أي تأثيرات على البلاد ناتجة عن بركان (لابالما) الإسباني، وذلك بعد أن سادت حالة من القلق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها على (فيسبوك) أنه “لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان (لابالما) السامة”، مضيفة أن “مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات” من البركان “نظرا لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره”.

❌شائعات

تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة ✅حقائق

وزارة البيئة: غير صحيح، ونؤكد أن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره للمزيد | https://t.co/xToozMfBOS#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/EktzPiKU2I — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) October 23, 2021

وقال البيان إنه “لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت”.

وأوضح أن هذه الغازات “إن وصلت ستكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جدا لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل”، لأنها “تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري”.

وأكد البيان أن محطات الرصد البيئي تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم.

وتداول مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن تأثير ثورة بركان (لابالما) بجزر الكنارى، الذي نشط منذ 19 من سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك بركان (ايتنا) بجنوب إيطاليا، الذي نشط صباح يوم 21 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على مصر وما قد تخلفه من أمطار حمضية وتركيزات عالية من الغازات السامة.

تقع موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا بيننا وبين بركان لابالما فهل تخطت هذه الغازات السامة تلك الدول لتقفز وتأتي بخطورتها الي مصر دون التاثير في هذه الدول؟؟؟

كفاكم تلاعب بالأخبار وايهام الناس بمخاطر غير منطقية — Raheem (@RaheemJustice) October 23, 2021

وطالب مغردون وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة الخوف بين المواطنين، مشيرين إلى انتشار مخاوف عقب نقل الأخبار الخاطئة عن انبعاثات البركان.