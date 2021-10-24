اعتقال 4 في تركيا بعد إلقاء قصاصات ممزقة من القرآن أثناء افتتاح ملعب قدم (فيديو)

ألقت الشرطة التركية القبض على أربعة أشخاص في ولاية (أوردو) شمال البلاد، بعد إلقاء قصاصات ممزقة من المصحف خلال افتتاح ملعب لكرة القدم.

🔴 Ordu futbol takımının yeni stadının açılış töreninde patlatılan konfetilerin içinde Kur’an-ı Kerim parçaları olduğu anlaşıldı. pic.twitter.com/Y3TXJN1QXq — Quds Now (@elqudsnow) October 23, 2021

وتفاجأ المشجعون خلال المباراة بين فريق أوردو وفريق كرككالي برمي قصاصات من المصحف.

ونشرت حسابات ومستخدمون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للقصاصات وهي ملقاة على الأرض.

Bu akşam Ordu Stadının açılışında konfeti içerisine gizlenen Kuran’ı Kerim parçalarının etrafa saçılması hadisesini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsizliğin meydana gelmesinde dahli olanların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. pic.twitter.com/VL6uEdDaM3 — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) October 23, 2021

Ordu Stadının açılışında kullanılan konfetinin Kuranı Kerim sayfalarından yapıldığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/e1yvz93bTg — Rıdvan Ellialtı (@REllialt) October 23, 2021

ولقيت الواقعة إدانة واستنكارا واسعين من جانب الأحزاب والناشطين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الناشطون بمحاسبة من قاموا بهذا التصرف وتقديمهم إلى العدالة.