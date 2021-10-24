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منوعات|تركيا

اعتقال 4 في تركيا بعد إلقاء قصاصات ممزقة من القرآن أثناء افتتاح ملعب قدم (فيديو)

(تويتر)
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202112:05 AM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة التركية القبض على أربعة أشخاص في ولاية (أوردو) شمال البلاد، بعد إلقاء قصاصات ممزقة من المصحف خلال افتتاح ملعب لكرة القدم.

وتفاجأ المشجعون خلال المباراة بين فريق أوردو وفريق كرككالي برمي قصاصات من المصحف.

ونشرت حسابات ومستخدمون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للقصاصات وهي ملقاة على الأرض.

ولقيت الواقعة إدانة واستنكارا واسعين من جانب الأحزاب والناشطين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الناشطون بمحاسبة من قاموا بهذا التصرف وتقديمهم إلى العدالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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