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منوعات|إيطاليا

إيطاليا.. رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية في المنزل مع زوجته

24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202107:49 PM (مكة المكرمة)

حضر رجل خاضع للإقامة الجبرية إلى مركز للشرطة طالبا وضعه في السجن إذ لم يعد يحتمل حياته في المنزل إلى جانب زوجته، وفق ما كشفته خدمة الدرك.

ولم يعد الرجل، وهو ألباني (30 عامًا) يعيش في غيدونيا مونتيتشيليو بالقرب من روما، “يطيق التعايش القسري مع زوجته” حسب بيان الدرك بمدينة تيفولي المجاورة.

وأوضح البيان أنه “بعدما طفح الكيل، فضّل الهروب وتقديم نفسه للشرطة طالبا منها إكمال محكوميته خلف القضبان”.

وفُرضت الإقامة الجبرية على الرجل قبل أشهر عدّة لجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وكان من المفترض أن تبقى الحال كذلك لسنوات، بحسب ما قال فرنشيسكو جاكومو فيرانتيه رئيس الدرك في تيفولي خلال تصريحات لوكالة فرانس برس.

وكشف أن “الرجل كان يعيش مع زوجته وعائلته، ولم تكن الأمور تجري على خير وقال للشرطة إن حياته الأسرية تحوّلت إلى جحيم ولم يعد يتحمّل، ومن ثم أراد أن يُكمل حياته في السجن”.

وسرعان ما اعتقل الرجل لانتهاكه قواعد الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله إلى السجن.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل

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