أديل تكتسح سباق الأغنيات في بريطانيا مع أول عمل لها منذ ست سنوات

تصدرت نجمة موسيقى السول البريطانية أديل سباق الأغنيات في بريطانيا للمرة الأولى منذ ست سنوات، مع أغنيتها الجديدة “إيزي أون مي” التي حصدت أعلى مبيعات يحققها عمل غنائي منفرد منذ عام 2017.

وحققت الأغنية المنفردة التي تشارك فيها أديل مع العالم تفاصيل السنوات المؤلمة التي عانت منها منذ طرحها آخر أعمالها، مبيعات بلغت 217 ألفا و300، وهو أعلى رقم تسجله أغنية في أسبوعها الأول منذ “شيب أوف يو” لإد شيران عام 2017، بحسب ترتيب “أوفيشل سينغلز تشارت”.

Easy On Me – Out Nowhttps://t.co/2iwZqeT01P pic.twitter.com/UhmznLDvgZ

— Adele (@Adele) October 14, 2021