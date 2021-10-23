“مشقة الحياة”.. صورة لأب سوري وابنه تفوز بجائزة دولية لعام 2021 (صورة)

حصلت صورة مؤثرة لأب سوري برجل واحدة يحمل ابنه المولود بدون أطراف سفلية أو علوية على جائزة أفضل صورة لعام 2021 في حفل جوائز (سيينا) الدولية للصور.

وحصل المصور التركي محمد أصلان على جائزة الفائز العام في المسابقة من خلال صورته التي تحمل عنوان (مشقة الحياة).

وقال موقع “بيتا بيكسل” إن الصورة التقطت في منطقة الريحانية التابعة لمحافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.

وتظهر الصورة لحظة عاطفية بين أب فقد ساقه وهو يحمل ابنه الذي ولد بلا أطراف بسبب اضطراب خلقي ناتج عن الأدوية التي كان على والدته تناولها بعد إصابتها بالغازات العصبية المنبعثة خلال الحرب في سوريا.

وقال مدير التصوير في مجلة (نيوزويك اليابان) وأحد الحكام في اللجنة، كاتاوكا هيديكو: “سعادة الأب وطفله حتى عندما يقف الرجل على ساق واحدة، هي أمر محفوف بالمخاطر”.

وفي تصريحات صحفية قال منذر النزال والد الطفل مصطفى، إنه أصيب خلال قصف على خان شيخون، بترت على إثر ذلك قدمه اليمنى، فضلًا عن معاناته من إصابات بالبطن والظهر.

وبين أن نجله بحاجة إلى عملية لتطويل عظام الرجل، وبعدها يحتاج إلى أطراف ذكية ليتمكن من السير.

والمسابقة مفتوحة لجميع المصورين من جميع أنحاء العالم وهي مقسمة إلى 12 فئة، وكانت قد تلقت آلاف الصور التي قدمها مصورون من 163 دولة.

وسيمنح الفائز بلقب مصور العام ما قيمته حوالي 1745 دولارا أمريكيا من معدات التصوير، وتمثال كريستالي (جائزة بانجيا)، وجوائز وفرص ترويجية أخرى.

وستعرض اللقطات الفائزة في إيطاليا ابتداء من 23 أكتوبر/تشرين الأول، كجزء من مهرجان جوائز سيينا للفنون البصرية.