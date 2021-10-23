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منوعات|بريطانيا

بريطانيا.. آباء مسلمون ينظمون مظاهرة رفضا لمناهج الثقافة الجنسية في المدارس (فيديو)

أولياء أمور يتظاهرون رفضا لمنهج الثقافة الجنسية في بريطانيا
أولياء أمور يتظاهرون رفضا لمنهج الثقافة الجنسية في بريطانيا (مواقع التواصل)
23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202110:28 PM (مكة المكرمة)

للمرة الثانية نظم مجموعة من الآباء المسلمين، أمس الجمعة، مظاهرة أمام إحدى المدارس الابتدائية بمدينة لندن اعتراضًا على منهج التعليم الجنسي الذي تحاول المدرسة إقراره.

وحاولت إدارة مدرسة (مانورفيلد) الابتدائية، في وقت سابق، الحصول على موافقة الآباء لتطبيق منهج التعليم الجنسي (RSE)، الذي يتناول معلومات توعية عن العلاقات الجنسية بما فيها العلاقات المثلية.

وباءت المحاولات السابقة بالفشل، لكن إدارة المدرسة قررت المضي قدمًا في تطبيق المنهج من دون الاكتراث بآراء أولياء الأمور المسلمين، ما أثار حفيظة الآباء المسلمين ونظموا مظاهرتين خلال الأسبوع الماضي.

ويرى الآباء المسلمون أن الأطفال ما زالوا في سن لا تناسب تعرضهم لهذه المعلومات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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