بريطانيا.. آباء مسلمون ينظمون مظاهرة رفضا لمناهج الثقافة الجنسية في المدارس (فيديو)

للمرة الثانية نظم مجموعة من الآباء المسلمين، أمس الجمعة، مظاهرة أمام إحدى المدارس الابتدائية بمدينة لندن اعتراضًا على منهج التعليم الجنسي الذي تحاول المدرسة إقراره.

وحاولت إدارة مدرسة (مانورفيلد) الابتدائية، في وقت سابق، الحصول على موافقة الآباء لتطبيق منهج التعليم الجنسي (RSE)، الذي يتناول معلومات توعية عن العلاقات الجنسية بما فيها العلاقات المثلية.

BREAKING: Second Muslim parent protest this week outside Manorfield Primary School in Tower Hamlets against the teaching of RSE. pic.twitter.com/G2HuBOV3dQ

وباءت المحاولات السابقة بالفشل، لكن إدارة المدرسة قررت المضي قدمًا في تطبيق المنهج من دون الاكتراث بآراء أولياء الأمور المسلمين، ما أثار حفيظة الآباء المسلمين ونظموا مظاهرتين خلال الأسبوع الماضي.

ويرى الآباء المسلمون أن الأطفال ما زالوا في سن لا تناسب تعرضهم لهذه المعلومات.

After numerous failed attempts to engage @ManorfieldPri regarding new Relationship and Sex Education (RSE) policy, parents turn out in large numbers to protest. @TowerHamletsNow @MayorJohnBiggs @ApsanaBegumMP @SafJama @rushanaraali @THParents @lucycwilliamson pic.twitter.com/KZVpkWvvXu

