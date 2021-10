الممثل الأمريكي أليك بالدوين يعلق على تسببه في مقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد.. ماذا قال؟

قال الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الجمعة، إنه “مفجوع” إثر تسببه عن طريق الخطأ في مقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد (راست) وإصابة مخرج العمل بعد إطلاقه النار من مسدس كان يفترض أنه محشو برصاص خلبي خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وكتب على تويتر “لا أجد كلاما للتعبيرعن ذهولي وحزني بعد الحادثة المأسوية التي أودت بحياة هالينا هاتشينز”.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

وأضاف “أتعاون بالكامل مع تحقيق الشرطة بشأن الطريقة التي حصلت فيها هذه المأساة وأنا على اتصال مع زوج (هالينا هاتشينز) لأمدّه وعائلته بالدعم”.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

ونُقلت هالينا (42 عاماً) في طوافة إلى مستشفى قريب حيث ما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها.

وكانت هالينا هاتشينز المقيمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تعد نجمة صاعدة في مجال السينما الأمريكية.

ولدت في أوكرانيا ونشأت في قاعدة عسكرية سوفياتية تقع في الدائرة القطبية الشمالية، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها الإلكتروني.

أما مخرج الفيلم جويل سوزا (48 عاما) فأُدخل المستشفى حيث عولج لساعات قبل خروجه، وفق تغريدة على تويتر نشرتها الممثلة في الفيلم فرانسس فيشر إثر تلقيها رسالة نصية من المخرج.

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N — Frances Fisher (@Frances_Fisher) October 22, 2021

ونقلت صحيفة (ذي هوليوود ريبورتر) عن ناطق باسم فريق الإنتاج قوله إنّ الحادث “نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشوا بأعيرة خلّبية”.

من جهتها، أعلنت الشرطة أن الحادث ناجم على ما يبدو “عن سلاح كان يُستخدم لأغراض التصوير”.

وأضافت في بيان أن التحقيقات ما زالت جارية دون توجيه أي اتهامات قضائية لأحد.

وفي السياق، أفاد الناطق باسم شرطة مقاطعة سانتا في خوان ريوس بأن “الشرطة استجوبت بالدوين”، موضحا أن الممثل “أدلى بأقواله وأجاب عن بعض الأسئلة”.

وأشار إلى أن النجم “حضر طوعا” إلى مركز الشرطة “و”غادره بعد انتهاء التحقيق”.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

ونشرت صحيفة (سانتا في نيو مكسيكان) المحلية صورا لبالدوين بدا فيها في حالة ذهول واضحة التقطت في موقف السيارات بموقع التصوير بعد المأساة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مراسليّها رأوا الممثل يبكي بعد استجوابه من قبل المحققين.

و(راست) فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم) من تأليف جويل سوزا وإخراجه.

ومن بطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضا في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور رجل خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يهب لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة القتل.

يشار أن الفيلم كان يتم تصويره في موقع (بونانزا كريك رانش) المستخدم على نطاق واسع لتصوير أفلام الويسترن.

We join with our community in mourning the loss of Cinematographer #HalynaHutchins. Our thoughts go out to her family, friends and the crew of “Rust” at this tragic and difficult time. pic.twitter.com/9uqSvYsuqF — British Society of Cinematographers (@BSCine) October 22, 2021

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج (ساترداي نايت لايف) الساخر الشهير.

وفي العقد الأول من القرن الحالي، حصل بالدوين على جائزتي (إيمي) عن المسلسل الكوميدي (30 روك) الذي جسّد فيه دور صاحب استوديو.

وشكّل المسلسل بمواسمه السبعة نجاحا حقيقيا لبالدوين وأعاد رفع أسهمه التمثيلية.

يذكر أنه من أشهر الحوادث المشابهة مقتل الممثل براندون لي، في مارس/آذار 1993، نتيجة إصابته برصاصة في بطنه.

وكان يُفترض أن يكون السلاح محشوا بأعيرة خلّبية لدى إطلاق النار منه في أحد المشاهد على براندون الذي كان يومها يبلغ السابعة والعشرين، لكن تشريح الجثة كشف أن نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي أصيب برصاصة من عيار 44 كانت عالقة في السلاح وتسببت الرصاصة الخلّبية بقذفها.