القادة الأوربيون يصفقون وقوفا لميركل في قمتها الأخيرة

صفّق القادة الأوربيون وقوفًا للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمدينة بروكسل خلال القمة 107 والأخيرة بعد 16 عاما قضتها في حكم ألمانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر حضر الاجتماع المغلق.

واصطف النظراء الأوربيون للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، اليوم الجمعة، للإشادة بها وبما قالوا إنها إنجازات تمت على يدها.

ووصف المستشار النمساوي ميركل بأنها “أوربية عظيمة” بينما أطلق رئيس وزراء لوكسمبورغ عليها “آلة تسوية”.

وقال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال لميركل “أتمنى ألا تستائين من هذه الاحتفالية بمناسبة قمّتك الأخيرة”.

وأضاف “إن اجتماع دول الاتحاد الأوربي بدون أنغيلا يشبه روما من دون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل”.

وجرى تخصيص اليوم الثاني من المحادثات في بروكسل للسياسة الرقمية والهجرة، لكن القمة النهائية لميركل -التي تتوقف على نتيجة مفاوضات الائتلاف الحكومي الألماني الجارية- بدت غير مميزة نسبيا.

ولم يسفر عشاء أقيم، في وقت متأخر أمس الخميس، عن اختراق بشأن أسعار الطاقة أو بشأن نزاع خاص بسيادة القانون مع بولندا.

"Thanks to you, the centre has held through many storms." @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW

— Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021