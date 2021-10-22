جندي يتصدى بمفرده لعملية سطو مسلح على متجر (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي سابق في قوات المشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وهو يتصدى بمفرده لعملية سطو مسلح على متجر (سوبر ماركت) بمحطة وقود في ولاية أريزونا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جيمس كيلسر “أوقف بمفرده عملية السطو المسلح، صباح الأربعاء، بفضل رد فعله السريع وقدرته على التعامل مع السارقين”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول دخول شخصين إلى المكان يرتدون أقنعة ويحمل أحدهما سلاحا بيده ليباغته كيلسر بالهجوم عليه فورا وسحب السلاح منه ليهرب الآخر.

ويشير الفيديو أيضا إلى وجود شخص ثالث في الخارج هرب فور هجوم ضابط المارينز السابق على السارق المسلح.

يشار إلى أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض لاحقا على السارق المسلح لكن ما زالت تلاحق الاثنين الآخرين.

وفي تصريحات صحفية، قال الجندي السابق جيمس كيلسر إنه وضع السلاح على رقبة السارق بعد سيطرته عليه لإحكام قبضته خشية أن يأتي رفاقه وينتقمون.

وأضاف “كان لا بد من التعامل مع الموقف ولم يكن هناك سوى طريقة واحدة للتعامل معه”.