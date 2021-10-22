ذهب للمستشفى بدلا من السجن.. اكتشاف طلقة نارية في جسد سجين (صورة)

انتهى الأمر برجل احتجز في سجن ألاباما في مستشفى بدلاً من خلف القضبان بعد أن كشف مسح لجسده عن وجود طلقة بندقية في بطنه.

وقال المتحدث باسم السجن مايك سوافورد الخميس إن الأشخاص الذين يدخلون سجن مقاطعة مورغان يخضعون بشكل روتيني لفحص جسدي عند استقبالهم، وأظهرت صورة حديثة ما يبدو أنها طلقة من بندقية داخل بطن الشخص الموقوف.

وقال سوافورد إنه “لم يسجن مطلقًا، عندما رأى طاقمنا الطبي ذلك، قالوا إن عليه الذهاب إلى المستشفى”.

وأضاف أن الرجل الذي اعتقلته وكالة أخرى لإنفاذ القانون في المقاطعة، أُطلق سراحه لاحقًا بناءً على تعهده الخاص.

ولم يتضح ما حدث للطلقة ولم تكشف السلطات عن اسم الشخص أو سبب الاعتقال.

وقال سوافورد إنه بينما يتم أحيانًا الكشف عن أكياس صغيرة من المخدرات داخل ملابس السجناء، فإن العثور على طلقة أمر غير معتاد.