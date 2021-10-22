يتكرر مرتين سنويا.. الشمس تتعامد على وجه تمثال الفرعون المصري رمسيس الثاني (فيديو)

تعامدت أشعة الشمس، اليوم الجمعة، على وجه الفرعون المصري رمسيس الثاني بمعبده الكبير (قدس الأقداس) بمعبد أبو سمبل، جنوبي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة “تعامدت الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل فجر اليوم لمدة 20 دقيقة لتعلن بدء موسم الفيضان والزراعة عند الفراعنة”.

وشهد الظاهرة الفلكية النادرة -تتكرر مرتين سنويا- وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار، ومحافظ أسوان أشرف عطية، إضافة إلى 50 سفيرا ودبلوماسيا وإعلاميا وعائلاتهم.

ويبلغ عمر ظاهرة تعامد الشمس على وجه فرعون مصر الملك رمسيس الثاني حوالي 33 قرنًا وتحدث مرة، في 22 فبراير/شباط، إيذانا ببدء موسم الحصاد، والثانية في 22 أكتوبر/تشرين الأول إيذانا بموسم الزراعة.

وتقول رواية أخرى إن يومي التعامد يتزامنان مع يوم مولد رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش، إذ حكم الفرعون مصر بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد.

واكتشف معبد أبو سمبل الذي يشهد الظاهرة الرحالة الألماني (بورخاردت) عام 1813، وأزاح التراب عنه كاملا المغامر الإيطالي (جيوفاني بلزوني) عام 1817.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل 🇪🇬#اوقفوا_مبروك_عطيه pic.twitter.com/gMEUlsd6YL — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) October 22, 2021

ظاهرة تحدث منذ 33 قرنا مصر تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني احتفلت مصر، اليوم الجمعة، بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل في محافظة أسوان جنوب البلاد وذلك بحضور 3 آلاف سائح واخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى وجه الملك رمسيس وذلك في تمام الساعة pic.twitter.com/clUDQIQHVC — ‏‎𓁳𓆃توت عنخ أمون‏🇪🇬‎𓁳𓆃 (@husseinElbaz___) October 22, 2021