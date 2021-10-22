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يتكرر مرتين سنويا.. الشمس تتعامد على وجه تمثال الفرعون المصري رمسيس الثاني (فيديو)

(فرانس برس)
22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202105:03 PM (مكة المكرمة)

تعامدت أشعة الشمس، اليوم الجمعة، على وجه الفرعون المصري رمسيس الثاني بمعبده الكبير (قدس الأقداس) بمعبد أبو سمبل، جنوبي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة “تعامدت الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل فجر اليوم لمدة 20 دقيقة لتعلن بدء موسم الفيضان والزراعة عند الفراعنة”.

وشهد الظاهرة الفلكية النادرة -تتكرر مرتين سنويا- وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار، ومحافظ أسوان أشرف عطية، إضافة إلى 50 سفيرا ودبلوماسيا وإعلاميا وعائلاتهم.

ويبلغ عمر ظاهرة تعامد الشمس على وجه فرعون مصر الملك رمسيس الثاني حوالي 33 قرنًا وتحدث مرة، في 22 فبراير/شباط، إيذانا ببدء موسم الحصاد، والثانية في 22 أكتوبر/تشرين الأول إيذانا بموسم الزراعة.

وتقول رواية أخرى إن يومي التعامد يتزامنان مع يوم مولد رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش، إذ حكم الفرعون مصر بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد.

واكتشف معبد أبو سمبل الذي يشهد الظاهرة الرحالة الألماني (بورخاردت) عام 1813، وأزاح التراب عنه كاملا المغامر الإيطالي (جيوفاني بلزوني) عام 1817.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث.

 

 

المصدر : وكالات

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