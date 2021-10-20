حلاقان يحولان رؤوس الزبائن إلى لوحات فنية (فيديو)

ذاعت شهرة الإخوين (راجويندر) و(جورويندر) سينغ سيدو في بلدة دابوالي بولاية البنجاب الهندية حاليا وبات هذا الجزء الصغير من العالم شهيرا بإعطاء الثنائي الفرصة لزبائنهم لاختيار شكل لقصة الشعر من بين صور عدة.

وفي صالون صغير ببلدة يصعب الوصول إليها في شمال الهند لم يعد قص الشعر مجرد تشذيب له، بل فرصة للحصول على أعمال فنية منقوشة على مؤخرة الرأس.

وبدءا من تاج محل بقلاعه وأبراجه العديدة، وصولا إلى صورة نابضة بالحياة لنجم البوب ​​مايكل جاكسون، يستخدم الأخوان مجموعة من أدوات التشذيب والمقصات والأقلام الرصاص، من بين أدوات أخرى للحصول على التفاصيل الدقيقة للقصات.

وقال الشقيق الأصغر راجويندر لرويترز “في البداية، اعتدنا أن نمنح أي شخص الفرصة للحصول على قصات شعر مجانية حتى نتمكن من ممارسة مهاراتنا من خلالها. في بعض الأيام اعتدنا التدرب حتى الثانية صباحا، لأننا اعتدنا خلال النهار على إدارة الصالون”.

ويتقاضى الشقيقان اللذان يبلغان من العمر 29 و31 عاما ما بين 20 إلى 30 دولارا مقابل قصة شعر مميزة، ويقولان إن لديهما خططا لنقل أعمالهما إلى خارج الهند.

وبداية من طلبات الحصول على صور نجوم بوليوود إلى مشاهير الرياضيين وحتى تعبيرات ميكي ماوس، يشهد صالون الأخوين تدفقا ثابتا للعملاء الراغبين في لفت الانتباه في التجمعات أو الفعاليات الاجتماعية ولكنهم لا يريدون شيئا يستمر لفترة طويلة، مثل الوشم التقليدي.

وقال دربار سينغ أحد عملاء الصالون مستعرضا قصة شعره الجديدة “حصلت على نقش لتاج محل اليوم. هذا الأثر جميل للغاية وسأظهر بين الجموع بهذا النقش”.