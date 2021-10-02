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رومانسية “عم أحمد” من الشرقية تجذب ملايين المشاهدات في مصر (فيديو)

رقصة زوجين من الشرقية (مواقع التواصل)
رقصة زوجين من الشرقية (مواقع التواصل)
1/10/2021

بملابس ريفية بسيطة وتقليدية، ظهر رجل مصري يدعى (عم أحمد) مع زوجته في عرس حفيدتهم ليجسدا معًا المعنى الحقيقي للمودة والرحمة.

وبرقصة رومانسية تلقائية وخاطفة بين عم أحمد وزوجته، تمكنا من خطف أنظار حاضري العرس وملايين المشاهدات على تطبيق إنستغرام.

وقبل نحو 4 أسابيع، نشر المصور المصري محمد سمير مقطع مصور مدته 10 ثوان لزوجين من قرية أبو طوالة بمحافظة الشرقية في مصر، وهما يتمايلان على إحدى الأغنيات.

هذا المشهد حقق حتى اليوم الجمعة ما يزيد عن مليون و800 ألف مشاهدة على تطبيق إنستغرام وحده.

وتأثرا بهذا المقطع، علق مصوره على صفحته الخاصة على إنستغرام (فيجو فوتوغرافي) قائلا “حاجة جميلة، ربنا يجمعنا دايما (دائما) مع الناس إللي قلوبها تفرحنا كدا”.

واختار أغنية (عشان أنا قادر أكمل) لفريق كايروكي المصري، لتكون مصاحبة لرقصة الزوجين.

أما الشاب علاء عبد الفتاح وهو أحد من مشاهدي المقطع فقال “الله على البساطة الطبيعية”.

ولاقى المقطع المصور مئات التعليقات التي أشادت بهذه الحالة بين الزوجين، واعتبروها اللحظة التي يعيش الإنسان من أجلها طوال حياته.

وتمنى البعض أن يحظوا بأشخاص يشاركونهم اللحظات الجميلة، كما شارك هذا الرجل البسيط زوجته لحظة فرحتهما بزواج حفيدتهما.

وعلق صلاح أشرف قائلا “أتمنى لما أبقا في السن ده يبقا عندي حد بحبه كدا”.

بينما علقت ياسمينا مبتهجة وفخورة “الراجل ده من بلدي عم أحمد”.

كما علقت وئام متأثرة “بقالي كتير مشفتش بهجة كده”.

وأضافت حنان سرور “الحب الحقيقي لا يعرف سن ولا يعرف مجتمع ولا يعرف طبقات والناس دي تعرف معنى الحب الحقيقي والعشرة والعيش والملح. يمكن مش بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم غير وقت الفرح والحزن”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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