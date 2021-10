لا نهاية في الأفق.. مشاهد عالية الدقة للحمم المنصهرة المتدفقة من بركان لابالما (فيديو)

بعد مرور شهر على استمرار ثوران بركان مدينة (لابالما) بجزر الكناري الإسبانية، أظهرت مشاهد مصورة عالية الدقة الآثار الكارثية التي خلفها البركان وتمثل بعضها في أنهار من الحمم البركانية المنصهرة.

ونشرت قناة (يورونيوز) الأوربية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو وقالت إن الوضع “لا ينذر بهدوء قريب”.

وأظهر الفيديو تحول الحمم البركانية التي بدأت حرارتها بالانخفاض تدريجيا إلى أنهار من الصخور السوداء امتدت على طول المسافة من فوهة البركان إلى الشاطئ وغيرت شكل خط الساحل في المكان الذي التقت فيه بالمياه.

وثار بركان لابالما في 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتسببت الحمم البركانية في تدمير أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان.

كما أجليت السلطات الإسبانية نحو 7 آلاف شخص من سكان الجزيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة، وتمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري.

وتسبب البركان في إلغاء عشرات رحلات الطيران من وإلى المدينة طوال فترة ثورانه.

وقالت شركة (أينا) التي تشغل مطار لا بالما إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة للمدينة، الأحد الماضي، وعددها 38 رحلة ألغيت بسبب الرماد المنبعث من البركان، مشيرة إلى أن المطار ما زال مفتوحا.

وأمس الإثنين، نشر معهد جزر الكناري للبراكين لقطات قريبة “تحبس الأنفاس” للحمم المنصهرة وهي تتدفق بغزارة على سفح البركان.

Imponente aspecto de la erupción a las 20:50 hora canaria en la zona de Tacande / Breathtaking view of the eruption at 20:50 Canarian time in the vicinity of Tacande pic.twitter.com/DGPJcE046w

— INVOLCAN (@involcan) October 18, 2021