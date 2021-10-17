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منوعات|فلسطين

“لا أعبد الأصنام”.. اعتقال شخص حطم تماثيل لأسود وسط رام الله (فيديو)

تماثيل الأسود بعد تحطيمها (منصات التواصل)
17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202104:03 PM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت مواطنا قام بتحطيم أجزاء من تماثيل الأسود في ميدان المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان إن مواطنا حطم أجزاء من أسدين صغيرين في ميدان المنارة.

وأضاف: على الفور قامت قوة من الشرطة بالقبض على المعتدي ومنعته من تحطيم بقية الأسود.

وبيّن أنه تم التحفظ على الشخص من أجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

وقال شهود عيان إن عملية التحطيم استغرقت عدة دقائق قبل تدخل الشرطة.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطنا يحمل آلة يدوية ويحطم بها أجزاء من التماثيل، وسط تنديد من المارة قبل اعتراضه واعتقاله من قبل رجال الشرطة.

ويظهر في خلفية المقطع صوت لشخص يقول إنه لا يعبد الأصنام، في إشارة إلى التماثيل، وصوت لشخص آخر يحرض على التحطيم قائلا “اضرب الكبير”.

ويعد ميدان المنارة أشهر ميادين رام الله ويتزين بخمسة تماثيل من الأسود وخلف أحدها 3 أشبال.

وترمز الأسود الخمسة إلى أبناء مؤسس رام الله راشد الحدادين، بحسب ما ذكر موقع بلدية رام الله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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