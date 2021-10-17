خطأ شائع.. خبز القمح الكامل لا يساعد في إنقاص الوزن

نصح خبراء التغذية باستبدال الخبز الأبيض بخبز القمح الكامل أو الخبز الأسمر على أنه أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن، إذ يتوفر خبز القمح على ألياف أكثر ويساعدك على الشعور بالشبع أسرع.

ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت على مجلة (كلينيكل نوتريشين) فإن خبز القمح في الواقع ليس الخيار الأفضل لفقدان الوزن على المدى الطويل.

وذكر باحثون من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد أن خبز “الجاودار” صحي لفقدان الوزن مقارنة بخبز القمح.

ويحتوي الجاودار كامل الحبوب على نسبة عالية من الألياف مقارنة بمنتجات الخبز المكرر الأخرى.

ويُعرف خبز الجاودار أيضًا باحتوائه على كمية كثيفة من العناصر الغذائية مثل السيلينيوم والثيامين والمنغنيز والنياسين والريبوفلافين وفيتامين بي 6 والنحاس والحديد.

وبينما تحتوي شريحة من خبز القمح على حوالي 1 جرام من الألياف تصل الشريحة الواحدة من خبز الجاودار إلى 2 جرام من الألياف.

ينصح بالبحث عن الأطعمة الغنية بالألياف التي تعطي شعورا بالشبع من كميات قليلة

وتشير الدراسة إلى أن أولئك الذين يأكلون بانتظام خبز الجاودار المحتوي على نسبة عالية من الألياف يشعرون بالشبع أكثر من أولئك الذين يتناولون نفس الكمية من خبز القمح.

وينصح خبراء التغذية دائما بالعثور على الأطعمة الغنية بالألياف التي تُشعرك بالشبع أفضل من تناول المزيد من السعرات الحرارية “الفارغة” باستمرار.

ولاحظت الدراسة اختلافًا في الوزن مقارنة بين المجموعتين اللتين أجريت عليهما، إلا أن الباحثين ذكروا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد النتيجة النهائية.

وخلص الباحثون إلى أن تناول خبز الجاودار بدلاً من خبز القمح المنخل والكامل أفضل لصحتك ويساعد في إنقاص الوزن.