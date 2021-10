“تراصوا وسدوا الخلل”.. أول صلاة بلا تباعد في الحرمين منذ عام ونصف (فيديو)

أدى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم الأحد، أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

ونشرت صفحة رئاسة شؤون الحرمين على موقع تويتر صورا لأداء صلاة الفجر الأولى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

وشهد الحرم المكي مساء أمس السبت نزع ملصقات علامات التباعد الجسدي، أحد إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

وأصدرت السعودية، الجمعة، قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتضمن عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناة، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية لـ “الحرم المكي والمسجد النبوي”.

وشمل قرار السعودية بحسب بيان للداخلية السعودية السماح للحاصلين على اللقاح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة الحرم المكي كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا” لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.

وتداول مغردون مقطع فيديو قصير يشير لبدء نزع ملصقات علامات التباعد بين المصلين، وسط أصوات حمد وتهليل فرحة بعودة الحرم المكي إلى وضعه الطبيعية من ناحية استقبال المصلين.

وتصدر وسم “#الحرم_المكي” قائمة التداول في السعودية وتداول مغردون عشرات المقاطع والصور لإجراءات فتح الحرم المكي بطاقته الكاملة أمام المصلين.

