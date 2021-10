قتلى وجرحى في زلزال بجزيرة بالي الإندونيسية (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 7 آخرون في زلزال ضرب، اليوم السبت، جزيرة بالي الإندونيسية السياحية، حسبما أعلنت الوكالة المكلفة بإدارة الكوارث في البلاد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجات على عمق ضحل نسبيا يبلغ 10 كيلومترات شمال شرق مدينة بنجار واناساري.

وتسبب الزلازل الضحلة عموما أضرارا أكبر من تلك التي تحدث بعيدا عن السطح.

ولقي شخصان مصرعهما عندما تسبب الزلزال في انهيار أرضي أدى إلى دفن منزلهما في منطقة بانجلي.

وقالت السلطات إن شخصا آخر قتل في مدينة كارانجاسيم الساحلية.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث “شعر الناس بالزلزال بقوة لمدة خمس ثوان. كانوا في حالة ذعر وفروا من منازلهم عندما بدأت الأرض تهتز”.

A 4.8 magnitude #earthquake hit Bali island in #Indonesia this morning.

Indonesian Red Cross is on the ground helping to evacuate people to safety, provide first aid, psychological first aid and provide other relief that’s needed in the next hours and days. pic.twitter.com/zOruXqnz8Q

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) October 16, 2021