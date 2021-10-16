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قتلى وجرحى في زلزال بجزيرة بالي الإندونيسية (فيديو)

إندونيسيا تشهد باستمرار زلازل أو ثورات بركانية لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ (غيتي)
16/10/2021

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 7 آخرون في زلزال ضرب، اليوم السبت، جزيرة بالي الإندونيسية السياحية، حسبما أعلنت الوكالة المكلفة بإدارة الكوارث في البلاد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجات على عمق ضحل نسبيا يبلغ 10 كيلومترات شمال شرق مدينة بنجار واناساري.

وتسبب الزلازل الضحلة عموما أضرارا أكبر من تلك التي تحدث بعيدا عن السطح.

ولقي شخصان مصرعهما عندما تسبب الزلزال في انهيار أرضي أدى إلى دفن منزلهما في منطقة بانجلي.

وقالت السلطات إن شخصا آخر قتل في مدينة كارانجاسيم الساحلية.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث “شعر الناس بالزلزال بقوة لمدة خمس ثوان. كانوا في حالة ذعر وفروا من منازلهم عندما بدأت الأرض تهتز”.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الزلزال وقعت هزة ارتدادية أخرى بقوة 4.3 درجات في نفس المنطقة.

وأضافت أن طرقا مؤدية إلى ثلاثة قرى أغلقت أمام وسائل النقل بسبب انهيار أرضي حدث بعد الزلزال.

وحذرت السلطات المحلية السكان المحليين من هزات ارتدادية محتملة.

وتشهد إندونيسيا باستمرار زلازل أو ثورات بركانية لوقوعها فوق “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي نحو 100 شخص مصرعهم في زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على جزيرة سيليبس ودمر العديد من المباني في مدينة ماموجو الساحلية.

 

المصدر : وكالات

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