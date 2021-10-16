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منوعات|أمريكا

مديرة برامج في آبل: الشركة فصلتني من الوظيفة لقيادتي حركة ضد التحرش

شركة آبل تواجه اتهامات بتحرش بعض موظفيها
شركة آبل تواجه اتهامات بتحرش بعض موظفيها (غيتي)
16/10/2021-|آخر تحديث: 16/10/202109:33 PM (مكة المكرمة)

قالت موظفة في شركة آبل، أول من أمس الخميس، إن الشركة فصلتها بعد أن قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في الشركة.

وقالت جانيك باريش مديرة برامج آبل إن الشركة أبلغتها، الخميس، بأنها فُصلت من الشركة لحذفها مواد على أجهزة الشركة بينما كانت قيد التحقيق بشأن تسريب ما دار خلال اجتماع بشأن نشاط الشركة لوسائل الإعلام، وقالت لرويترز إنها تنفي هذا التسريب.

وقالت باريش لرويترز إنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها المالية ومعلومات شخصية أخرى قبل تسليم أجهزتها لشركة أبل كجزء من التحقيق.

وأضافت أنها تعتقد أنها فُصلت بسبب نشاطها في مكان العمل.

وقالت “بالنسبة لي، يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علنًا عن الانتهاكات التي تحدث في شركتي، والمساواة في الأجور، وبشكل عام، عن ظروف العمل لدينا”.

وقالت شركة آبل، أمس الجمعة، إنها لا تناقش أمورا محددة تخص الموظفين.

وشهدت شركة آبل في الآونة الأخيرة أمثلة أخرى على استياء الموظفين.

والشهر الماضي، قال موظفان بشركة آبل لرويترز إنهما قدما اتهامات ضد الشركة للمجلس الوطني لعلاقات العمل، واتهم الموظفان الشركة بالانتقام ووقف مناقشة الأجور بين الموظفين من بين اتهامات أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل

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