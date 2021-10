مديرة برامج في آبل: الشركة فصلتني من الوظيفة لقيادتي حركة ضد التحرش

قالت موظفة في شركة آبل، أول من أمس الخميس، إن الشركة فصلتها بعد أن قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في الشركة.

وقالت جانيك باريش مديرة برامج آبل إن الشركة أبلغتها، الخميس، بأنها فُصلت من الشركة لحذفها مواد على أجهزة الشركة بينما كانت قيد التحقيق بشأن تسريب ما دار خلال اجتماع بشأن نشاط الشركة لوسائل الإعلام، وقالت لرويترز إنها تنفي هذا التسريب.

وقالت باريش لرويترز إنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها المالية ومعلومات شخصية أخرى قبل تسليم أجهزتها لشركة أبل كجزء من التحقيق.

وأضافت أنها تعتقد أنها فُصلت بسبب نشاطها في مكان العمل.

The program manager for Apple Maps was one of two leaders of a group that called itself #AppleToo. https://t.co/bpt1LFEjla — NYTimes Tech (@nytimestech) October 16, 2021

Janneke Parrish, a programme manager on Apple Maps, was terminated for apps like Robinhood, Pokemon GO and Google Drive in her work station, but insiders alleged that it was owing to her role in leading #AppleToo movement. https://t.co/dGJIu4YOSk — IBTimes 🇮🇳 (@ibtimes_india) October 16, 2021

وقالت “بالنسبة لي، يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علنًا عن الانتهاكات التي تحدث في شركتي، والمساواة في الأجور، وبشكل عام، عن ظروف العمل لدينا”.

وقالت شركة آبل، أمس الجمعة، إنها لا تناقش أمورا محددة تخص الموظفين.

وشهدت شركة آبل في الآونة الأخيرة أمثلة أخرى على استياء الموظفين.

والشهر الماضي، قال موظفان بشركة آبل لرويترز إنهما قدما اتهامات ضد الشركة للمجلس الوطني لعلاقات العمل، واتهم الموظفان الشركة بالانتقام ووقف مناقشة الأجور بين الموظفين من بين اتهامات أخرى.

Breaking: Apple has fired Janneke Parrish, co-lead of the #AppleToo movement. Parrish was terminated for deleting files off her work devices during an internal investigation. The files included the apps Robinhood Pokémon GO, and Google Drive. https://t.co/3EFyClHr6M — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) October 15, 2021