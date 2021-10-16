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رائد فضاء ينشر صورا لعواصم بعض دول العالم من الفضاء

صورة من الفضاء لعاصمة هايتي بورت أو برنس (منصات التواصل)
16/10/2021-|آخر تحديث: 16/10/202105:02 PM (مكة المكرمة)

نشر رائد الفضاء الأمريكي في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” (NASA) روبرت شين كمبرد مجموعة من الصور لأكثر من عاصمة حول العالم تظهر جمالها وشكلها من محطة الفضاء الدولية.

ونشر كمبرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر صورا مميزة لعواصم بلجيكا وأيرلندا وهايتي بعضها كانت في الليل وأخرى في النهار حيث حظيت بتفاعل من المتابعين.

وعلق رائد الفضاء الأمريكي على صور عاصمة هايتي التي شاركها يوم الخميس: “مرحبًا بورت أو برنس! عاصمة هايتي هي مركز الحياة السياسية والفكرية للبلاد”.

أما صورة العاصمة البلجيكية فنشرها الأربعاء معلقا عليها: “مرحبًا بكم في بروكسل عاصمة بلجيكا تشتهر بمطبخها وفن الطهي فضلا عن معالمها التاريخية والمعمارية”، مشيرا إلى أنه سيضطر لزيارة المدينة عندما يعود إلى الأرض.

وكانت أكثر صور العواصم التي لاقت تفاعلا هي صورة العاصمة الأيرلندية دبلن وعلق عليها كمبرد قائلا: “واحدة من المدن المفضلة لدي وأتطلع إلى رؤية جميع أصدقائي هناك العام المقبل”.

 

ونشر كمبرد أمس الجمعة صورة للعاصمة البريطانية لندن وعلق عليها قائلا: “مساء الخير لندن، منظر رائع لمدينتك مع بعض السحب”.

كما نشر كمبرد أمس الجمعة أيضا صورة للعاصمة المجرية بودابست وعلق عليها قائلا: “ليلة سعيدة بودابست!”

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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