نشرت وكالة ناسا الفضائية مقطع فيديو، عبر قناتها على يوتيوب، يجمع أفضل 20 صورة التقطت من الفضاء لكوكب الأرض خلال عام 2020.
رائد فضاء ينشر صورا لعواصم بعض دول العالم من الفضاء
نشر رائد الفضاء الأمريكي في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” (NASA) روبرت شين كمبرد مجموعة من الصور لأكثر من عاصمة حول العالم تظهر جمالها وشكلها من محطة الفضاء الدولية.
ونشر كمبرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر صورا مميزة لعواصم بلجيكا وأيرلندا وهايتي بعضها كانت في الليل وأخرى في النهار حيث حظيت بتفاعل من المتابعين.
وعلق رائد الفضاء الأمريكي على صور عاصمة هايتي التي شاركها يوم الخميس: “مرحبًا بورت أو برنس! عاصمة هايتي هي مركز الحياة السياسية والفكرية للبلاد”.
Hello Port-au-Prince! The capital city of Haiti is the center of the political and intellectual life of the country. pic.twitter.com/WAG0ChARcn
— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 14, 2021
أما صورة العاصمة البلجيكية فنشرها الأربعاء معلقا عليها: “مرحبًا بكم في بروكسل عاصمة بلجيكا تشتهر بمطبخها وفن الطهي فضلا عن معالمها التاريخية والمعمارية”، مشيرا إلى أنه سيضطر لزيارة المدينة عندما يعود إلى الأرض.
Hello to Belgium’s capital city of Brussels! Brussels is known for its cuisine and gastronomy, as well as its historical and architectural landmarks. I’ll have to visit when I’m back on Earth! pic.twitter.com/MWnb5jomtU
— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 13, 2021
وكانت أكثر صور العواصم التي لاقت تفاعلا هي صورة العاصمة الأيرلندية دبلن وعلق عليها كمبرد قائلا: “واحدة من المدن المفضلة لدي وأتطلع إلى رؤية جميع أصدقائي هناك العام المقبل”.
One of my favorite cities – Dublin, Ireland! Look forward to seeing all of my friends there next year. Slàinte! #dublin #trinity #ireland #nasa #iss pic.twitter.com/dbN1E2wmwj
— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 11, 2021
ونشر كمبرد أمس الجمعة صورة للعاصمة البريطانية لندن وعلق عليها قائلا: “مساء الخير لندن، منظر رائع لمدينتك مع بعض السحب”.
Good evening London! Cool view of your city with some clouds from @Space_Station. #london #england #modestgolf pic.twitter.com/HYIS2xQnDm
— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 15, 2021
كما نشر كمبرد أمس الجمعة أيضا صورة للعاصمة المجرية بودابست وعلق عليها قائلا: “ليلة سعيدة بودابست!”
Good night Budapest! Looking amazing from @Space_Station. pic.twitter.com/5qGYklQFQR
— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 15, 2021