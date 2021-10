قدم تبريرا غريبا لجريمته.. مراهق أمريكي يقتل والديه طعنا بالسكين (فيديو)

قالت شرطة مدينة سيدار رابيدز في ولاية آيوا الأمريكية إن مراهقا اعترف بطعن وقتل والديه، مقدما تبريرا غريبا لفعلته.

وتوضح وثائق المحكمة أن إيثان أورتن البالغ من العمر 17 عامًا طعن والديه، ميستي سكوت سليد وكيسي أورتن في منزلهما.

وقال المسؤولون إن المراهق قال إنه فعل ذلك لأنه “يريد أن يصبح شخصا مسؤولا ويعتمد على نفسه ويتولّى أمور حياته ولا يريد أن يعتمد عليهما”.

Law enforcement presence in front of this home in the 300 block of Carnaby Dr. NE in Cedar Rapids. A neighbor I talked to said officers have been here since at least 2:30 this morning. @KCRG pic.twitter.com/iQ2kR3wUhc

