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قدم تبريرا غريبا لجريمته.. مراهق أمريكي يقتل والديه طعنا بالسكين (فيديو)

الشرطة وجدت إيثان جالسًا خارج المنزل ملطخًا بالدماء (مواقع تواصل)
16/10/2021

قالت شرطة مدينة سيدار رابيدز في ولاية آيوا الأمريكية إن مراهقا اعترف بطعن وقتل والديه، مقدما تبريرا غريبا لفعلته.

وتوضح وثائق المحكمة أن إيثان أورتن البالغ من العمر 17 عامًا طعن والديه، ميستي سكوت سليد وكيسي أورتن في منزلهما.

وقال المسؤولون إن المراهق قال إنه فعل ذلك لأنه “يريد أن يصبح شخصا مسؤولا ويعتمد على نفسه ويتولّى أمور حياته ولا يريد أن يعتمد عليهما”.

وقالت الشرطة إنها وجدت إيثان جالسًا خارج المنزل، ملطخًا بالدماء.

وأوضح المسؤولون أنه اعترف بقتل والديه طعنا، واستخدم فأسا لقتل والدته عندما بدا أنها نجت من الطعن الأولى.

وعثر الضباط على القتيلين في المنزل.

وتم القبض على إيثان أورتن ويواجه تهمتين بالقتل من الدرجة الأولى.

ويقول مكتب المدعي العام في مقاطعة لين إنه نظرًا لخطورة الجرائم، سيتم اتهامه كشخص بالغ.

وأكدت مدرسة لين مار أن إيثان أحد طلابها، وأن المستشار النفسي سيكون متوفرا للطلاب.

المصدر : صحف أمريكية

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