أيام الله.. صيغة صلاة على النبي يغفر الله بها ذنوب 80 عاما (فيديو)

قال الخبير الشرعي والتربوي بدر الدين عثمان إن هناك صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لمن قالها ذنوب 80 عاما.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، ردا على سؤال ما هي أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

وقال عثمان “من أحب شيئا أكثر من ذكره والذي يحب النبي يكثر من الصلاة عليه، والله أمرنا بأمر بدأ به بذاته العلية ثم ثنى بملائكته الكرام قائلا (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فتوحات وتنجلي بها المصاعب”.

هل تعرف صلاة على النبي يغفر الله لك بها 80 عاما؟#أيام_الله pic.twitter.com/jAHKCZ84v8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2021

وقد أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قال: قلت: الربع، قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك»، قلت: النصف، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قال: قلت: فالثلثين، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذا تُكْفَى همَّكَ، ويُغْفرُ لك ذنبك».

وأضاف عثمان “خيري الدنيا والآخرة مرتبطان بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة، ومن كثرة الصلاة عليه فإنها تعرض على النبي، فكلما صليت على النبي ملك يوصل صلاتك إليه صلى الله عليه وسلم، وتنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب يوم القيامة”.

وقال عثمان “هناك حديث أورده الإمام العراقي بسند جيد أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعد العصر بهذه الصيغة “اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي” 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة”.

وأضاف “حتى وإن كان الحديث ضعيفا فيعمل به في فضائل الأعمال”.