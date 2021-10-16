صدمت البريطانيين.. فاتورة عشاء بـ 50 ألف دولار في مطعم نصرت بلندن

فوجئ زبون في مطعم الشيف التركي الشهير “نصرت” بالعاصمة البريطانية لندن الذي افتُتح، في سبتمبر/أيلول الماضي، بفاتورة العشاء والتي بلغت 37 ألف جنيه إسترليني (نحو 51 ألف دولار).

وعبّر العميل الذي نشر صورة للفاتورة علي تطبيق سنابشات عن غضبه من وصول التكلفة إلى هذا الرقم مقابل وجبة لـ4 أشخاص في المطعم.

وأوضح موقع “ماي لندن” المحلي أن الزبائن قرروا زيارة مطعم (ستيك هاوس) في المملكة المتحدة بعد الحديث عنه على نطاق واسع منذ افتتاحه الشهر الماضي في منطقة نايتسبريدج الراقية بعد سلسلة أشهر فروعها في أمريكا ودبي.

وأظهرت الفاتورة التي نشرها العميل سعر كل وجبة على حدة، وكانت شريحة اللحم المغطاة بورق الذهب بقيمة 850 جنيهًا إسترلينيًا و16 قطعة من حلوى البقلاوة التركية بإجمالي 400 جنيه إسترليني.

وشملت الأطباق الأخرى قطعا من البروكلي المقلي (14 جنيهًا إسترلينيًا) والهليون (18 جنيهًا إسترلينيًا) وثلاث قطع بطاطس مقشرة بالأعشاب (30 جنيهًا إسترلينيًا) وطبق واحد من البطاطس المهروسة (12 جنيهًا إسترلينيًا).

فاتورة المطعم نشرها موقع “ماي لندن” عن الزبون

ورأى الزبون أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، وأن الأسعار وإن كان مبالغا فيها بعض الشىء فالسبب يعود لشهرة “حبيب الملح” وهو اللقب الذي يطلق على نصرت، لكن الفاتورة أصبحت غير منطقية عندما أضيفت لها المشروبات.

وبلغت قنينة واحدة من المشروب 9100 جنيه إسترليني في حين بلغت قنينتان 9 آلاف و950 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهما.

وأضاف العاملون بالمطعم رسوم خدمة بنسبة 15% إلى الفاتورة، واعتبر أحد المعلقين أنها “فضيحة” وفق الموقع المحلي “أن يتقاضى المطعم أسعارًا فلكية لقائمة طعام بجودة سيئة فيما يقتنع البعض بأنه جيد”.

وأحدث نصرت غوكشيه ضجة كبيرة على الإنترنت في عام 2017 عندما انتشر له مقطع فيديو له وهو يرش الملح على شريحة لحم قبل أن يمتلك الشيف التركي الآن 15 فرعا لمطعمه حول العالم ويلتقط صورا مع رؤساء دول ومشاهير ونجوم العالم.