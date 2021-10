إسبانيا.. “تسونامي من الحمم البركانية” على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تمت عمليات إجلاء لأكثر من 7 آلاف شخص، هربا من الحمم البركانية التي تدفقت بكثافة من بركان كومبري فييخا الثائر منذ أيام في جزيرة لابالما الإسبانية.

ونشر معهد العلوم البركانية في جزر الكناري “إنفولكان”، على تويتر، مقاطع فيديو كثيرة تظهر سيل الحمم البركانية وزيادتها.

Superada por el sur la montaña de La Laguna, el frente de colada avanza entre plataneras con un espesor de unos 7 metros / Once La Laguna mountain southern slope has been crossed, the lava flow front advances between banana plantations with an average thickness of 7 meters pic.twitter.com/5IAhLPHz7E — INVOLCAN (@involcan) October 15, 2021

وتسببت الحمم حمراء اللون الساخنة في إتلاف قرابة 600 هكتار من الأراضي وألحقت أضرارا بنحو 1500 منزل ومبنى آخر بينها مصنع للأسمنت نفث أبخرة سامة في وقت سابق من الأسبوع.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

وأتى تدفق الحمم كذلك على مزارع الموز والأفوكادو الحيوية لاقتصاد الجزيرة.

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

وأصبح تدفق الحمم البركانية من البركان الثائر أكثر عنفا وأسرع بكثير أمس الجمعة، وتحدث معهد جزر الكناري للبراكين عن “تسونامي من الحمم البركانية” في ضوء مقطع فيديو مهيب.

ورغم ذلك، شدد الجيولوجي خوسيه مانجاس، الأستاذ في جامعة لاس بالماس دي جران كناريا، على أن هذه الصورة مشوشة إلى حد ما.

Avance de la colada de lava en el barrio de La Laguna a las 10,30 hora canaria / Lava flow advance in La Laguna neighborhood at 10,30 Canarian time pic.twitter.com/bX18IwUXnf — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

وثار البركان يوم 19 سبتمبر/ أيلول لأول مرة منذ 50 عاما. واشتد عنف الثوران البركاني في الأيام القليلة الماضية، حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء، وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع عدة كيلو مترات في السماء.

Arrancamos el día con imágenes de anoche donde se ve el río de lava bajando por la zona de Las Manchas / We kick off a new day with yesterday footage of the lava flow descending through Las Manchas pic.twitter.com/EynxtnsMI4 — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

Despedimos hoy una intensa jornada de trabajo con una visión de la colada de lava que se mueve por el polígono industrial / We farewell an intense workday with a vision of the lava flow moving through the industrial park pic.twitter.com/S9oPNkB2qX — INVOLCAN (@involcan) October 13, 2021

ويشير المتخصصون إلى أنه ما زال من غير الممكن التكهن بموعد انتهاء الثوران البركاني.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن زلزالا قوته 4.5 درجة هز الجزيرة بسكانها البالغ عددهم 85 ألف نسمة وهو الأقوى بين 100 هزة ضربت منطقة ثوران البركان خلال 24 ساعة.

وسُجلت هزات بشكل شبه دائم منذ ما قبل ثوران البركان.

Our latest satellite images (from October 14, 2021) of the #LaPalma volcanic eruption. The lava is forming a huge delta on the La Palma coast and has claimed around 98 acres (40 hectares) of new land from the Atlantic Ocean. #CumbreVieja #Volcano 🌋 pic.twitter.com/Z13TZGNK38 — Maxar Technologies (@Maxar) October 14, 2021