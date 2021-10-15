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منوعات|فلسطين

حلوى الشتوي الفلسطينية.. منتج مستمر رغم حصار غزة وارتفاع الأسعار (فيديو)

تتكون الحلوى من البسكويت والكراميل وتغطى بالخطمي والشوكولاتة (الجزيرة مباشر)
14/10/2021

ما أن يقترب فصل الشتاء حتى يتزايد الإقبال على حلوى “الشتوي” أو “رأس العبد” في فلسطين وقطاع غزة خاصة.

وتتكون الحلوى من طبقة من البسكويت وفوقها طبقة من الكراميل وتغطى بحلوى الخطمي ثم تغطى بطبقة من الشوكولاتة.

وقال غازي مشتهى رئيس إحدى الشركات التي تنتج هذه الحلوى في غزة إنهم كانوا ينتجون كميات كبيرة من هذه الحلوى لتغطية قطاع غزة والضفة الغربية وداخل أراضي 48، إلا أن حصار القطاع حرمهم من تلك الأسواق ومنعهم من الوصول إلى تلك المناطق.

وأضاف أنهم سيستمرون في بيعها بسعر يراعي ظروف المستهلك برغم أنهم يعملون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إذ تسبب الحصار أيضا في رفع أسعار المواد الخام إلى أضعاف الأسعار السابقة.

لكن غازي أكد أنه سيواص إنتاج هذه الحلوى، التي تحظى بإقبال كبير، لأن ذلك يساهم في دعم الاقتصاد عن طريق تقليل نسبة البطالة وخدمته لقطاع واسع من فئات المجتمع، إذ تشارك أعداد كبيرة من المواطنين في تصنيعها وتوزيعها وبيعها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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