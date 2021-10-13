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منوعات|الهند

السجن مدى الحياة لرجل قتل زوجته بأفعى كوبرا

ثعبان كوبرا
الزوج حصل على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاها على زوجته (غيتي)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202107:47 PM (مكة المكرمة)

قضت محكمة في ولاية كيرالا الهندية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على رجل استخدم أفعى كوبرا وثعباناً آخر لقتل زوجته، في جريمة وصفها فريق الادعاء بأنها “من أندر حالات” القتل.

وقال ممثلو الادعاء إن الزوج ويدعى سوراج كومار أطلق ثعباناً شديد السمية من نوع “راسل” على زوجته، وتدعى أوثرا، قبل أن تنقل إلى المستشفى وتمكث نحو شهرين لتلقي العلاج.

وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج (28 عاما) على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته (25 عاما) خلال نومها مما أدى إلى مقتلها.

ودفع سوراج ببراءته من التهمة، لكن الشرطة أفادت بأن بيانات هاتفه تظهر أنه كان على اتصال بمدربي ثعابين وشاهد مقاطع فيديو عن الثعابين على الإنترنت قبل إقدامه على قتل زوجته، في مارس/آذار 2020.

وقال الادعاء إن سوراج بقي في الغرفة مع زوجته بعدما لدغتها أفعى الكوبرا وواصل أنشطته الصباحية في اليوم التالي عندما أبلغته والدة المرأة بما حصل.

وطالب المدعي العام بعقوبة الإعدام ضد الزوج قائلا إن “طريقة تنفيذ الجريمة والخطة الشيطانية التي اتبعها المتهم لقتل زوجته التي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج ضمن أندر حالات” القتل.

ونقلت صحيفة محلية عن المدعي العام قوله إن مدرب ثعابين أفاد بأن من المحتمل أن يكون سوراج قد “تسبب بألم للأفعى لاستفزازها ودفعها إلى اللدغ”.

وكانت الزوجة أوثرا من عائلة ثرية على عكس زوجها الذي يعمل في أحد المصارف، وارتاب والد المرأة عندما حاول سوراج وضع يده على ممتلكاتها بعد وفاتها.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عائلة سوراج اتُهمت بالتآمر بعد العثور على بعض قطع الذهب التي كانت ملكاً لأوثرا مدفونة بالقرب من منزل سوراج بعد أيام من مقتلها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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