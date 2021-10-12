الجزيرة مباشر ترصد أوضاع سكان بلدة بداما إحدى نقاط التماس السورية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع في بلدة بداما التابعة لريف جسر الشغور الغربي السوري إحدى نقاط التماس بعد عودة المئات من أهالي القرية إلى منازلهم بعدما هجَّرتهم قوات النظام مرات عدة.

ويعاني سكان البلدة من عزوف المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم بسبب قرب البلدة من نقاط التماس بين قوات النظام وقوات المعارضة.

والتقت الجزيرة مباشر بعدد من سكان البلدة وقال أحدهم “كثير من العائلات عاد لبلدة بداما، والبلدة لا يوجد بها أي منظمة إغاثية أو أي منظمة طبية بحجة أن المنطقة خط نار”.

وأضاف “الناس أوضاعها صعبة وحالهم يرثى لها ولا يستطيعون تأمين قوت يومهم وهناك حالات مرضية، ونتمنى من المنظمات أن تنظر للبلدة لتوفي الدعم اللازم لها”.

وقال مواطن آخر من سكان البلدة “كنت أعيش بالمخيم نحو عامين وعدت لبلدتي، الوضع المعيشي صعب لا ماء لا إغاثات والخبز مرتفع الثمن والشتاء قادم ولا يوجد وقود أو تدفئة ولا توجد خدمات”.

وأضاف “أتمنى من المنظمات الإغاثية أن تنظر إلى معاناة أهالي بداما”.

من جانبه قال خالد الأعرج رئيس المجلس المحلي لبلدة بداما إن البلدة بها نحو 900 عائلة منها حالات إنسانية صعبة، والبلدة تشهد حالة عودة للسكان من أهلها أو من النازحين، وتعاني من انعدام الدعم بشكل كامل إغاثيا وإنسانيا وخدميا.

وأضاف “نحتاج الكثير من الدعم الإنساني ونطلب من المنظمات الإنسانية القدوم والاطلاع على الأوضاع في البلدة”.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول نهاية عام 2020 وصل عدد النازحين داخلياً في سوريا إلى 6.7 ملايين شخص بزيادةٍ قدرها نحو 300 ألف شخصٍ منذ بداية العام.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 448 ألف نازحٍ داخليا قد عادوا إلى المناطق التي يتحدرون منها في عام 2020.

ويوجد في سوريا نحو 11 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية، ويؤدي فقدان الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الحرج أصلا.