أمريكيان وكندي يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد.. تعرف على إنجازاتهم

فاز خبراء الاقتصاد ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021 على ريادتهم “تجارب طبيعية” لإظهار التأثيرات الاقتصادية في العالم الواقعي في مجالات امتدت من زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الوجبات السريعة بالولايات المتحدة وحتى الهجرة من كوبا في عهد كاسترو.

فعلى عكس الطب أو العلوم الأخرى، لا يستطيع الاقتصاديون إجراء تجارب إكلينيكية بشكل صارم. وبدلا من ذلك تستخدم التجارب الطبيعية مواقف من الحياة الواقعية لبحث تأثيراتها على العالم، وهو نهج امتد للعلوم الاجتماعية الأخرى.

وقال بيتر فريدركسون، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، “قادت دراساتهم إلى تحسين قدرتنا بشكل كبير على الإجابة على الأسئلة السببية الرئيسية وكان لذلك فائدة كبيرة بالنسبة للمجتمع”.

وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن ديفيد كارد كارد الكندي المولد حصل على نصف الجائزة “عن إسهاماته التجريبية في اقتصاد العمل”. وأضافت أن الأمريكي جوشوا أنغريست والأمريكي الهولندي غويدو إمبينز تقاسما نصف الجائزة الآخر “عن إسهاماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية”.

وإحدى التجارب التي أجراها كارد كانت حول تأثر قطاع الوجبات السريعة بزيادة الحد الأدنى للأجور في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في أوائل التسعينيات حيث قلبت الحكمة التقليدية في الاقتصاد بأن مثل هذه الزيادات يجب أن تؤدي دائما إلى خسارة وظائف.

واستُخدمت دراسته حول هذا الموضوع، بالتعاون مع الخبير الاقتصادي البارز آلان كروغر الذي توفي في 2019، دليلا تجريبيا للضغط من أجل سن تشريع من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، لجعل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة 15 دولارا في الساعة.

وتناولت دراسة أخرى تأثير خطوة فيدل كاسترو عام 1980 بالسماح لجميع الكوبيين الراغبين في مغادرة البلاد بذلك. وعلى الرغم من الهجرة المرتفعة إلى ميامي لم يجد كارد أي عواقب سلبية على الأجور أو العمالة فيما يخص سكان ميامي ذوي المستويات التعليمية المنخفضة.

وقال كارد، الذي تصور في البداية أن أصدقاءه يمازحونه عندما تلقى الاتصال الهاتفي عن الجائزة من السويد، لموقع بيركلي الإلكتروني “الأمر يتعلق بمحاولة الحصول على مزيد من الربط العلمي والتحليل القائم على أدلة في الاقتصاد. معظم الاقتصاديين القدامى نظريين للغاية، لكن في هذه الأيام جزء كبير من علم الاقتصاد هو في الحقيقة عملي تماما”.

ديفيد كارد (رويترز)

من هم الثلاثة؟

ديفيد إدوارد كارد

“ديفيد كارد” من مواليد كندا عام 1956، هو أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي بالولايات المتحدة؛ تشمل اهتماماته البحثية بالهجرة والأجور والتعليم والاختلافات المرتبطة بالجنس والعرق في سوق العمل.

نال “كارد” عديد الجوائز العالمية، من بينها جائزة جون بيتس كلارك من الرابطة الاقتصادية الأمريكية عام 1995، وجائزة IZA لاقتصاد العمل في 2006؛ وجائزة BBVA Frontiers of Knowledge عام 2015.

وشارك الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد في تأليف كتاب “الأسطورة والقياس: الاقتصاد الجديد للحد الأدنى للأجور” عام 1995، وتحرير دليل اقتصاديات العمل في عام 1999، كما نشر أكثر من 125 مقالا صحفيا وفصلا في الكتب.

جوشوا أنغريست

جوشوا ديفيد أنغريست، من مواليد الولايات المتحدة عام 1960، وهو أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

يصنّف “أنغريست” من بين كبار الاقتصاديين في العالم في اقتصاديات العمل، ومعروف باستخدامه لتصميمات البحث شبه التجريبية (مثل المتغيرات الآلية) لدراسة آثار السياسات العامة والتغيرات في الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.

يعتبر “أنغريست” مؤسس مشارك لمبادرة فعالية المدرسة وعدم المساواة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تدرس العلاقة بين رأس المال البشري وعدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة.

جوشوا ديفيد أنغريست (رويترز)

غويدو إمبينز

الأكاديمي الهولندي من مواليد 1963، هو أستاذ الاقتصاد في كلية الدراسات العليا في ستانفورد للأعمال منذ عام 2012.

تخرّج “إمبينز” من جامعة إيراسموس روتردام في عام 1983 وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة براون عام 1991، وقام بالتدريس في جامعة هارفارد، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.

تخصص “إمبينز” في الاقتصاد القياسي وخاصة طرق رسم الاستدلال السببي، وعمل محررا في مجلة “إيكونوميتريكا” منذ عام 2019.

تم انتخابه عضوا أجنبيا في الأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم عام 2017؛ وانتخب عضوا في الجمعية الأمريكية للإحصاء عام 2020.

الأكاديمي الهولندي غويدو إمبينز (رويترز)