بريطانيا.. تطبيق هاتفي جديد لحماية المرأة أثناء سيرها لوحدها

أعلنت بريطانيا، السبت، إطلاق خدمة هاتفية وتطبيق، اقترحتهما شركة الاتصالات “بريتيش تيليكوم” بهدف توفير الحماية للنساء في البلاد، في أعقاب موجة غضب عامة بسبب مقتل المواطنة سارة إيفيرارد في مارس/ آذار الماضي.

ومن المقرر أن يتم تشغيل رقم الطوارئ الجديد للمساعدة في حماية النساء بحلول عيد الميلاد، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن اقتراح عملاق الاتصالات قد تلقى بالفعل دعما من وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وسيقوم المستخدمون بتنزيل التطبيق الجديد وإدخال عنوان منزلهم، بالإضافة إلى عناوين أخرى يترددون عليها، من أجل سلامتهم.

ويمكن لأي شخص الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 888، أو إدخال وجهته في تطبيق الهاتف جنبا إلى جنب مع وقت وصوله المتوقع قبل الرحلة.

كما سيجري تتبع الرحلة من خلال نظام تحديد المواقع “GPS” الخاص بالهاتف، مع إرسال التطبيق رسالة للتحقق من وصول المستخدم إلى المنزل.

وسيتم إخطار خدمات الطوارئ بما في ذلك الشرطة إذا لم يستجب الشخص لرسالة أرسلها النظام للتحقق من وصوله بأمان.

وقالت “ديلي ميل” إن الرئيس التنفيذي لـ”بريتيش تيليكوم” فيليب يانسن، كتب إلى باتيل، أن خط المساعدة سيكلف حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار).

وقال يانسن في تصريحات صحفية إن “فكرة التطبيق جاءت بعد اختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفيرارد من قبل ضابط الشرطة واين كوزينز”.

وأحدث اختطاف وقتل إيفرارد (33 عامًا) صدمة في جميع أنحاء البلاد في مارس الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت سابينا نيس (28 عاما) هي معلمة في مدرسة ابتدائية، لهجوم عندما كانت تسير قرب منزلها لمقابلة أصدقائها.

وأفادت شرطة العاصمة أنه تم العثور على جثتها، قرب مركز “ون سبيس” المجتمعي في بلدة “غرينيتش” جنوب شرقي لندن، بعد حوالي 24 ساعة من مقتلها.