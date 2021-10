الروسية يوليا بيريسيلد أول ممثلة في التاريخ تصور عملا سينمائيا في الفضاء (فيديو)

أصبحت يوليا بيريسيلد أول ممثلة في التاريخ تصور فيلما سينمائيا في الفضاء الخارجي متفوقة بذلك على نجوم هوليوود وعلى رأسهم توم كروز.

ففي 5 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري انطلقت يوليا (37 عاما) برفقة المخرج كليم شيبينكو (38 عاما) نحو محطة الفضاء الدولية لبدء مغامرة مدتها 12 يوما، لتصوير فيلم (التحدي) الناطق باللغة الروسية.

وللوصول إلى مرحلة الانطلاق صوب الفضاء خضع يوليا وكليم لأشهر من التدريبات بما فيها اختبارات الطرد المركزي وانعدام الجاذبية.

وانطلقت البطلة إلى الفضاء على متن صاروخ سويوز وهي أول مرة يتم فيها إطلاق هذا الصاروخ إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متننه مواطنين روس فقط.

ويضاف هذا العمل إلى سلسلة التحديات القائمة بين قطبي الفضاء روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد أكثر من 60 عاما من فوز الاتحاد السوفيتي على الولايات المتحدة بإطلاق أول قمر اصطناعي في تاريخ البشرية، يصور سينمائيون روس حاليا أول عمل سينمائي طويل خارج كوكب الأرض.

يأتي ذلك بينما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) العام الماضي عن تعاون مرتقب مع شركة (سبيس إكس) لتصوير فيلم سينمائي من بطولة توم كروز على متن محطتها الفضائية الدولية، بميزانية تقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي، لكن الروس قد سبقوا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة ملامح الصراع الروسي – الأمريكي بنشر تغريدات تحمل صور يوليا وكروز معا.

كما أشاد مغردون بالمجهود الذي بذلته يوليا لتصبح أول سينمائية تقوم بمهمة تصويرعمل روائي خارج كوكب الأرض، في مهمة تحمل الكثير من الصعوبات والتحديات.

وتعد يوليا حاليًا واحدة من أكثر الممثلات رواجًا في السينما الروسية، وتخرجت عام 2006 في قسم التمثيل من الجامعة الروسية للفنون المسرحية.

ولدت يوليا في بسكوف، وهي مدينة روسية صغيرة تقع في الشمال الغربي على الحدود مع إستونيا ولاتفيا، وبسبب تردي الأوضاع الأمنية في هذه المدينة غادرتها إلى العاصمة موسكو وبدأت حلم التمثيل بالالتحاق بكلية التمثيل المسرحي.

وفق تقارير صحفية لم تؤمن عائلة يوليا بموهبتها كما لم تتوقع أن تنجح ابنتهم التي لم تزر يوما المسرح للالتحاق في نهاية المطاف بكلية التمثيل المسرحي والانطلاق نحو الشهرة ومن ثم إلى الفضاء.

تجربة فريدة

احتفت يوليا بالتجربة الفريدة التي تخوضها بحرصها على نشر جميع الاستعدادت المرافقة لتصوير الفيلم على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وازدحم حسابها على تطبيق (انستغرام) بدءا من المقاطع المصورة للتدريبات وصولا الى انطلاقها إلى كازاخستان المحطة الأولى في طريق طويل إلى خارج كوكب الارض

وتستضيف كازاخستان قاعدة بايكونور أكبر منشأة إطلاق فضائية في العالم.

وحول هذه التجربة قالت يوليا، في تصريحات صحفية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الأمور لن تكون على نفس المستوى كما هو الحال على الأرض”.

وأضافت عندما وطأت قدمها على متن محطة الفضاء الدولية “ما زلت أتخيل أنني أحلم. يكاد يكون من المستحيل تصديق أن كل هذا حقيقة”.

وفيلم (التحدي) الروسي يروي قصة طبيبة تقوم بدورها يوليا بيريسيلد، تم استدعاؤها للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم.

وتفيد تقارير بأن اثنين من رواد الفضاء، أولغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، سيشاركان في جزء من الفيلم.

والفيلم إنتاج مشترك بين القناة الأولى الروسية ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

Operators of the Russian TV Channel 1, who came to Baikonur to shoot the feature film "Challenge" with a cinematic crew on board the Soyuz MS spacecraft, made their own "home video". With the permission of these unique masters of their craft, I publish it on this account:) pic.twitter.com/ghQSsy34jC

— РОГОЗИН (@Rogozin) October 10, 2021