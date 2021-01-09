البث الحي
منوعات

في ظل تصاعد الفقر.. منبر مرصع بالذهب يشعل غضبا في العراق (فيديو)

رجل الدين الشيعي علي الطالقاني يعتلي المنبر الذهبي (مواقغ التواصل)
رجل الدين الشيعي علي الطالقاني يعتلي المنبر الذهبي (مواقغ التواصل)
9/1/2021

أثار نصب منبر مرصع بالذهب في حسينية شيعية بالعاصمة العراقية بغداد، غضبا شعبيا واسعا، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل في العراق شريط فيديو يظهر احتفالا كبيرا في حسينية (مبنى لإقامة المراسم الدينية الشيعية) "قصر الزهراء" بمدينة الكاظمية، شمالي بغداد، بعد نصب منبر مرصع بالذهب.

 

وتعليقا على ذلك، اعتبر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نصب المنبر المرصع بالذهب "جريمة شنعاء"، داعيا الى إنفاق أمواله على الفقراء.

وطالب الصدر، في بيان السبت، بـ"إغلاق حسينية قصر الزهراء حتى شهر رمضان المقبل".

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قدر نشطاء تكلفة المنبر بنحو 800 ألف دولار، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصادر رسمية أو مختصة.

وكتب المدون العراقي جمال الشيرازي عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "ما حصل هو الفساد بعينه".

وأضاف "كيف تجلسون على منبر مرصع بالذهب وتدعون الناس إلى الزهد في الحياة الدنيا".

 

فيما وصف الناشط زهير الطائي في منشور على "فيسبوك"، ما حدث بـ"الفساد الديني".

وقال الطائي "نعيش في بلد يعاني أهله ضنك العيش، فهناك فقراء، وأرامل، وجياع، ويأتي رجل دين ليعتلي منبرا مرصعا بالذهب".​​​​​​​

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، في بيان، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7% من 20% عام 2018، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ولم يصدر أي موقف رسمي من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني حول الحدث.

خفض قيمة الدينار العراقي

كان البنك المركزي العراقي، قد اعتمد سعرا جديدا لصرف الدينار الشهر الماضي، وخفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية.

وأثار القرار موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا ضد القرار، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وبررت المالية العراقية القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويقول العراق إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.

والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

احتجاجات

استمرت الاحتجاجات لعدة أشهر (روتيرز)

وكان العراق قد شهد العراق شعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تشكو تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وخلال الاحتجاجات وقعت اشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الأمنية راح ضحيتها نحو 700 قتيل من الطرفين، أغلبهم من المتظاهرين، إضافة إلى آلاف الجرحى.

واستمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في بغداد وجنوبي البلاد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

بلا يدين ولا قدمين.. فلسطيني يمارس رياضة الكاراتيه (فيديو)

(الجزيرة)

بسبب اسمه.. مطعم في موسكو يغلق أبوابه بعد يوم من الافتتاح

مواطنون يلتقطون صورا إلى جوار تمثال لستالين (ر ويترز)

قتيلان جراء أقوى عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ عقود (فيديو)

(الجزيرة)

مقتل 10 أطفال في حريق بمستشفى (فيديو)

مقتل 10 أطفال في مستشفي بالهند (وكالات)
الأكثر قراءة

السياسي المتطرف "فيلدرز" يعد بإنشاء "وزارة تطهير من الإسلام" ويكشف عن مهامها

خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف (غيتي)

قام بتصوير نفسه أثناء اقتحام الكونغرس.. لحظة اعتقال مسؤول جمهوري بفرجينيا الغربية (فيديو)

النائب الجمهوري، ديريك إيفانز، عضو مجلس مدينة فيرجينيا الغربية (مواقع التواصل)

بعد نجاح أرطغرل.. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد بعنوان "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)

بعد تداول بيانات مستخدميه .. مطالبات باستبدال واتساب ب"تليغرام"

تطبيق واتساب (الأناضول)