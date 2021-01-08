قهوة المشمش .. أحدث نكهات البذور السوداء

ابتكر باحثون أتراك نوعاً جديداً من القهوة ذا نكهة فريدة، مستخرجاً من بذور المشمش، في ولاية ملاطية الشهيرة بإنتاج هذه الفاكهة.

وتم ابتكار هذه القهوة من قبل معهد أبحاث المشمش بملاطية شرقي تركيا، التي تعد من أكبر مراكز إنتاج المشمش في العالم.

وقال مدير المعهد، عبد الله أردوغان، إن مشروع تطوير قهوة بذور المشمش بدأ عام 2017 وأُكمل العام الماضي.

وأكد مدير المعهد أن قهوة بذور المشمش ذات مذاق طيب ونالت استحسان المتذوقين.

وأوضح أنهم حصلوا على براءة اختراع لمنتجهم، حيث طوروا نوعين من مسحوق قهوة بذور المشمش، أحدهما للتحضير بطريقة تقليدية والأخر سريع التحضير.

ولفت إلى أنهم أخذوا التصاريح اللازمة لإنتاج القهوة ذات الطريقة التقليدية في التحضير، وشرعوا بالفعل في إنتاجها.

وأشار إلى أن البنية التحتية للمعهد لا تسمح بإنتاج كميات كبيرة، وأنهم يسعون لإقامة منشأة متخصصة لإنتاج هذا النوع من القهوة.

وأوضح أنهم يخططون لتأسيس مركز للإنتاج التجاري لقهوة بذور المشمش السريعة التحضير.

وذكر أنهم يلقون دعما كبيرا من وزارة الزراعة والغابات، في هذا الصدد.

وتملك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، منها 8 ملايين في ملاطية (شرق)، مما جعلها تشتهر بأنها عاصمة المشمش..

ووصلت صادرات ولاية ملاطية التركية، من المشمش المجفف إلى 100 بلد عام 2020، بقيمة بلغت 266 مليونا و202 ألف دولار.

كما يبلغ متوسط عائدات الولاية من تصدير بذور المشمش نحو 15 مليون دولار سنويا.

القهوة التركية

ورغم عدم ثبوت رواية واحدة عن أصل القهوة التركية، فقد باتت القهوة تقترن بـوصف "التركية".

(ر ويترز)

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يحتفي العالم بـ"يوم القهوة التركية العالمي"، وذلك بعد إدراجها في قائمة "الميراث الثقافي غير الملموس" التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في العاصمة الأذرية باكو عام 2013.

وتتميز القهوة التركية بأنها ذات "رغوة" (الوش عند العرب)، وتتم صناعتها من أجود أنواع البن المطحون.

وعلى الرغم من أن نبات البن لم يكن يزرع في تركيا، فإن طريقة تحضيرها تستدعى في كل أنحاء العالم الطريقة الركية لطهو البن .

من الجدير بالذكر أن أصول "القهوة" تعود لشبه الجزيرة العربية.