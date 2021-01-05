البث الحي
منوعات

شاهد: طائرة مسيرة من مخلفات الأناناس

5/1/2021

طور باحثون ماليزيون طريقة لتحويل الألياف الموجودة في أوراق الأناناس، التي ليس لها استخدام في العادة، إلى مادة قوية يمكن استخدامها في بناء هياكل الطائرات المُسيّرة.

كان المشروع، الذي يرأسه البروفيسور محمد طارق حميد سلطان بجامعة بوترا الماليزية، يحاول إيجاد استخدامات مُستدامة لمخلفات الأناناس من مزارع في هولو لانجات وهي منطقة تبعد 65 كيلومترا عن كوالالمبور.

وقال: "نحول أوراق الأناناس إلى ألياف يمكن استخدامها في تطبيقات في مجال الطيران وبخاصة في صناعة طائرة مُسيّرة".

وأضاف أن الطائرات المُسيّرة المصنعة من المواد المركبة الحيوية تكون نسبة قوتها إلى وزنها أعلى من تلك المصنعة من الألياف الصناعية كما أنها أرخص وأخف ومن السهل التخلص منها.

وأردف أنه إذا دُمرت الطائرة يمكن دفن هيكلها في التربة ليتحلل خلال أسبوعين.

ومضى يقول إن النموذج الأولي من هذه الطائرات المُسيّرة يمكنه التحليق على ارتفاع نحو ألف متر والبقاء في الجو نحو 20 دقيقة.

وفي نهاية الأمر يأمل الباحثون في تصميم طائرة مُسيّرة أكبر حجما تسع حمولات أكبر منها مجسات تصوير للأغراض الزراعية ولأغراض المراقبة الجوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

كيف تتجنب عدوى كورونا مع وجود شخص مصاب في المنزل؟

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحدد بعض الإرشادات للتعامل مع مصاب كورونا في المنزل (رويترز)

بعد ضغوط شعبية.. النيابة المصرية تخلي سبيل أحمد ممدوح مصور فيديو "موتى كورونا"

أحمد ممدوح نافع مصور فيديو مستشفى الحسينية (مواقع التواصل)

انتقادات حادة لوزيرة الصحة المصرية بعد حضور حفل زفاف بلا إجراءات احترازية (فيديو)

قارن مغردون بين صورة ممرضة الحسينية ووزيرة الصحة أثناء حضورها حفل الزفاف (مواقع التواصل)

مصر: محمد رمضان يستأنف نشاطه بعد أزمة صوره مع إسرائيليين

الأكثر قراءة

وقف يدخن أمام جثتها.. مصري يباغت زوجته بطعنات قاتلة في وسط الشارع (فيديو)

بعدما طعن زوجته حتى الموت وقف الزوج يدخن أمام جثتها (مواقع التواصل)

على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا

وزير المالية القطري يصل مصر قادما عبر الأجواء السعودية

وزير المالية القطري علي شريف العمادي (الجزيرة)

اصطدمت بسرب من الطيور.. طائرة تركية تهبط اضطراريا في إسطنبول (فيديو)

طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بسبب سرب طيور (الأناضول)