بعد تلقيه جرعتين من اللقاح.. سيناتور أمريكي يصاب بفيروس كورونا

أصيب النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، ستيفن لينتش، بفيروس كورونا، رغم تلقيه جرعتين من اللقاح، بحسب المتحدثة باسمه.

ونقلت شبكة “سي إن إن”، عن مولي روز تاربي، المتحدثة باسم لينتش، قولها في بيان “تبين، ظهر الجمعة، إصابة النائب الأمريكي ستيفن لينتش، بكورونا، وذلك بعد تعرض موظف في مكتب عضو الكونغرس للإصابة أيضا بالفيروس، في وقت سابق الأسبوع الماضي”.

وأوضح البيان أن لينتش أعلن نيته الدخول في الحجر الصحي رغم عدم ظهور أعراض المرض عليه.

يشار أن عضو الكونغرس لينتش، سبق أن تلقى جرعة ثانية من لقاح فايزر ضد كورونا، وكانت نتيجة الاختبار الذي أجراه قبل حضور مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، سلبية، بحسب سي إن إن.​​​​​​​

وكان 10 من أفراد طاقم طبي في مستشفى إسرائيلي قد أصيبوا بكورونا، رغم تلقيهم جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد للفيروس.

وذكرت قناة (13) الإسرائيلية، مساء السبت، أن ما لا يقل عن 10 من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى “إيخليوف” في تل أبيب، أصيبوا بفيروس كورونا رغم تلقيهم قبل فترة قصيرة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد الفيروس.

وحسب القناة، فإن الأعراض ظهرت بعد الفترة الزمنية المطلوبة لسريان مفعول اللقاح، وهي 10 أيام.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الصحة فتحت تحقيقًا بشأن تاريخ إصابتهم وكيفية ذلك، وفيما إذا كانت إصابتهم نتيجة الطفرات التي تظهر في عدد من الدول.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة هآرتس، عن منظمة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية “خاصة” قولها الثلاثاء الماضي، إن 1% من الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح ضد كورونا أصيبوا بالفيروس.

وتشهد إسرائيل منذ نحو 3 أسابيع إغلاقًا شبه كامل في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وينتهي الإغلاق اليوم الأحد، لكن وزارة الصحة تطالب بتمديد الإغلاق لأسبوع آخر.