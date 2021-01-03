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على ألحان "قيامة أرطغرل".. أمير دعنا يشعل منصات التواصل بأنشودة لأمة محمد (فيديو)

المنشد الفلسطيني، أمير دعنا
المنشد الفلسطيني، أمير دعنا
3/1/2021

أعد المنشد الفلسطيني، أمير دعنا، أنشودة أهداها لأمة محمد وتحدث فيها أيضًا عن القدس، وذلك على ألحان أغنية المسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل، محققا اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح دعنا (20 عاما) المقيم في مدينة القدس، في تصريح للأناضول الأحد، أن المسلسل حظي باهتمام عربي كبير بأحداثه وأغنيته ولحنه.

وأضاف أنه أراد التعريف بالقدس عبر كلماته ولهجته مستخدما مقاطع مستوحاة من المسلسل التلفزيوني الشهير.

وأوضح دعنا أنه صور معظم مقاطع الكليب المسمى أمة لا تهزم في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الأنشودة تؤكد بأن القدس وفلسطين ستتحرر يوما ما، وتعبر عن الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكر المنشد المقدسي أن الكليب الذي أعد على ألحان المسلسل التركي حظي باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، بتحقيقه أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من صدوره. وأعرب عن حبه وإعجابه الكبير بالدولة العثمانية التي حمت القدس لمدة 401 عاما.

وأضاف "لا يمكن لأحد أن ينكر ما قدمته الدولة العثمانية لفلسطين والعالم أجمع خلال حكمها الذي دام 600 عامًا"، وتابع "بالنسبة لي كان حكم العثمانيين حكما جيدا نفتقده اليوم كثيرا، وأشعر أنني عثماني".

يشار أن مسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية TRT1، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة في 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدور أحداث مسلسل قيامة أرطغرل في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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