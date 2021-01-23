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وزيرة الصحة السريلانكية مصابة بكورونا رغم استخدامها “علاجا سحريا”

آلاف السريلانكيين يحتشدون للحصول على "علاج كورونا" اخترعه رجل دين (موافع التواصل)
آلاف السريلانكيين يحتشدون للحصول على "علاج كورونا" اخترعه رجل دين (موافع التواصل)
23/1/2021

أعلنت السلطات السريلانكية السبت أن الفحوص أثبتت أن وزيرة الصحة في البلاد بافيثرا وانياراتشي مصابة بكورونا، وأن الوزيرة ستفرض حجرا على نفسها.

وكانت الوزيرة قد عبرت علنا عن تأييدها لاستخدام “مركّب سحري” لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزيرة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن “اختبار الفحص الخاص بها الجمعة” أثبت إصابتها مؤكدا أنه “طُلب منه عزل نفسها”، موضحا أن “كل اتصالاتها المباشرة جمدت حاليا”.

وكانت بافيثرا وانياراتشي تناولت علنا محلولا “سحريا” كما وصف، يتألف من العسل وجوزة الطيب وينتجه “ساحر” يؤكد أنه يؤمن مناعة ضد الفيروس مدى الحياة.

كما قامت بصب قدر من المياه “المباركة” في نهر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدما أخبرها رجل نصب نفسه إلها أن ذلك سينهي الوباء.

وكان وزير شاب تناول المحلول نفسه الذي روجت له وزيرة الصحة، أصيب بكورونا خلال الأسبوع الجاري.

وكان مسؤولون في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أعلنوا الموافقة على استخدام اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد بسرعة، بعد ساعات فقط من نتيجة اختبار وزيرة الصحة.

وأكد الأطباء في جميع أنحاء البلاد أن هذا “الدواء السحري” ليس له أساس علمي وأنه لا يوجد علاج معروف لكورونا.

لكن آلاف الأشخاص تحدوا القيود المفروضة على التجمعات العامة وتدفقوا على قرية في وسط سريلانكا الشهر الماضي للحصول على الإكسير الذي صنعه النجار داميكا باندارا.

وقامت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بحملة دعائية واسعة للرجل المقدس الذي يؤكد أن المركّب الذي اكتشفه، بشرته به “كالي” إلهة الهندوس للموت والدمار.

لكن الحكومة حاولت منذ ذلك الحين أن تنأى بنفسها عن باندارا الذي حصل على موافقة لتحضير محلوله كمكمل غذائي من قبل الوحدة الرسمية لطب السكان الأصليين.

وتشهد سريلانكا تصاعدا في الوباء إذ ارتفع عدد الإصابات والوفيات من 3300 مطلع أكتوبر/ تشرين الأول إلى نحو 57 ألفا و278 خلال الأسبوع الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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