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خبراء بريطانيون مندهشون من تصريح جونسون حول السلالة المتحورة من كورونا.. لماذا؟

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)
23/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202104:52 PM (مكة المكرمة)

أعرب خبراء صحة بريطانيون اليوم السبت عن دهشتهم من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بوريس جونسون تشير إلى أن سلالة الفيروس المتحورة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا قد تكون أكثر فتكا.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في هيئة الصحة العامة بإنجلترا، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه لا يزال “من غير الواضح تماما” ما إذا كان النوع المتحور لفيروس كورونا مرتبطا بمعدل وفيات أعلى من سلالة فيروس كورونا الأصلي.

وقالت في إشارة إلى الدراسات العلمية الجارية “هناك دليل، لكنه مبكر للغاية. إنها أعداد صغيرة من الحالات ومن السابق لأوانه القول إن هذا سيحدث بالفعل”.

ووافق عضو لجنة خبراء المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ البريطانية مايك تيلدسلي على أنه من السابق لأوانه التأكد من أي زيادة في معدل الوفيات من الفيروس المتحور الجديد، وقال للـ”بي بي سي” إنه فوجئ بإعلان جونسون.

وأضاف “أرغب في الانتظار لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، وأراقب قليلا قبل أن نتوصل إلى استنتاجات قوية حقا حول هذا الموضوع”.

وتابع تيلديسلي أن عدد الوفيات زاد بشكل طفيف، من 10 إلى حوالي 13 لكل 1000 مريض، لكنه حذر من أن هذا يعتمد على “كمية صغيرة نسبيًا من البيانات”.

وقال جونسون للصحافة مساء أمس الجمعة، إن هناك دليلا على أن نوع الفيروس البريطاني، المعروف أيضًا باسم B117، أكثر فتكًا من النوع الذي ساد حتى الآن، مما أثار القلق في جميع أنحاء العالم.

وهناك إجماع على أن السلالة أكثر قابلية للانتقال، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أية إشارة عامة من المسؤولين البريطانيين رفيعي المستوى إلى أن السلالة يمكن أن تكون أكثر فتكًا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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