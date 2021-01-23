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ألمانيا.. المحكمة الدستورية تحكم لصالح إعطاء دروس في الدين الإسلامي

مسجد مدينة كولونيا المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) (مواقع التواصل)
مسجد مدينة كولونيا المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) (مواقع التواصل)
23/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202112:57 PM (مكة المكرمة)

قضت المحكمة الدستورية الألمانية، الجمعة، لمصلحة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية “ديتيب”، في قضية متعلقة بإعطاء “دروس الدين الإسلامي” في ولاية هيسن.

وألغت المحكمة الدستورية قرارات المحكمة المحلية التي منعت “ديتيب” العام الماضي من تقديم دروس في الدين الإسلامي في ولاية هيسن، وذلك ضمن مسار قضائي بدأ عام 2012.

وأكدت المحكمة الدستورية، أن قرارات المحكمة المحلية تنتهك الدستور الألماني، وأرسلت الملف إلى المحكمة المحلية لإعادة النظر في القضية.

وأعرب رئيس الاتحاد التركي الإسلامي عن ولاية هيسن، صالح أوزكان، عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية.

وأوضح أوزكان أن الاتحاد سيستأنف نضاله القضائي لدى المحكمة المحلية، مشيرا أنه طعن في قرار المحكمة المحلية لدى المحكمة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية بالبلاد.

ولفت إلى أن الدستور الألماني ينص على تقديم الدروس الدينية من قبل الطوائف المعنية.

وأوضح أنه بعد كف يد “ديتيب” عن إعطاء الدروس الدينية في هيس من قبل المحكمة المحلية العام الماضي، باشرت وزارة التربية في حكومة الولاية بتقديم تلك الدروس.

واتحاد “ديتيب”، مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد هناك.

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى ألمانيا في سبتمبر/ أيلول من العام 2018، مسجد مدينة كولونيا المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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