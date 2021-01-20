ابنة ترمب تعلن خطوبتها في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض

أعلنت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، أمس الثلاثاء خطوبتها على صديقها مايكل.

جاء الإعلان في ليلة والدها الأخيرة في البيت الأبيض.

ونشرت تيفاني ترمب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام قائلة ” لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض.”

وأضافت ابنة الرئيس المنتهية ولايته: ” لا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل.. أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم”.

"Let's take our engagement announcement photo at the house my dad is getting evicted from tomorrow!" – Tiffany Trump pic.twitter.com/4qtn1eSCXg — W.G. Snuffy, Esq. 🇺🇸 (@iamthedriving) January 19, 2021

كما نشرت تيفاني صورًا التقطت بهذه المناسبة في حديقة البيت الأبيض.

Tiffany Trump engaged to boyfriend Michael Boulos https://t.co/SPK4ZW8b6u pic.twitter.com/IiXTkNVbfD — New York Post (@nypost) January 19, 2021

وقبل يوم من انتهاء ولايته، دعا الرئيس الأمريكي ترمب المواطنين إلى الصلاة من أجل نجاحه، متفاخرا في خطابه الوداعي بكونه لم يدخل في أي حروب خلال رئاسته، ونجاحه في الحفاظ على نجاح الاقتصاد الأمريكي وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب، اليوم الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي من المنتظر أن يشهد تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب.

يذكر أنه في عام 1977، تزوج ترمب من إيفانا ترمب وأنجبا ثلاثة أطفال دونالد الابن، وإيفانكا واريك، وفي عام 1992 انفصلا عن بعضهما.

وفي عام 1993، تزوج ترمب مارلا مابلز وأنجبا طفلة وحيدة هي تيفاني، كما أنهما انفصلا عام 1999.

دونالد ترمب مع زوجته مارلا مابلز وابنتهما تيفاني في نيويورك عام 1995 (ر ويترز)

وفي عام 2004، تقدم ترمب إلى زوجته الحالية ميلانيا كنوز، عارضة الأزياء السلوفينية، وتزوجا عام 2005، وحصلت ميلانيا على الجنسية الأمريكية بعد سنة من زواجها من ترمب، وأنجبا صبيًا يدعى بارون ويليام ترمب، يعتبر الطفل الخامس لترمب.