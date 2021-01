ابنة ترمب تعلن خطوبتها في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض

أعلنت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، أمس الثلاثاء خطوبتها على صديقها مايكل.

جاء الإعلان في ليلة والدها الأخيرة في البيت الأبيض.

ونشرت تيفاني ترمب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام قائلة ” لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض.”

وأضافت ابنة الرئيس المنتهية ولايته: ” لا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل.. أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم”.

