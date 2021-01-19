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وفاة “أبو هريرات الأقصى” والمرابطون ينعونه (فيديو)

19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202105:36 PM (مكة المكرمة)

توفي غسان يونس “أبو أيمن” الشهير بأبو هريرات الأقصى في بلدة عارة شمال فلسطين المحتلة عن عمر ناهز 73 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل ثلاثة أشهر.

واشتهر أبو أيمن بين رواد المسجد الأقصى بعطفه على القطط الموجودة في ساحات المسجد، إذ كان يمشي وترافقه منذ لحظة دخوله المسجد الأقصى عشرات القطط التي عرفت عطاءه لها.

كما كان أبو أيمن يحمل معه حلويات يعطيها للأطفال الذين يقابلونه أثناء فترة رباطه في المسجد. وقد سماه المرابطون ورواد الأقصى بـ”أبو هريرات الأقصى” نتيجة ما اشتهر به أثناء رباطه.

وفي لقاء سابق معه، قال أبو أيمن إنه يأتي يوميا من بلدة عارة للرباط في المسجد الأقصى.

وحول اقتحامات الاحتلال للمسجد استشهد بآية “أولئك ما كان لهم إلا أن يدخلوها إلا خائفين”، في إشارة لاقتحام الاحتلال بالسلاح لباحات المسجد.

ونعى المرابطون “أبو هريرات الأقصى” على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني على صفحتها على موقع فيسبوك “الأقصى يفقد اليوم مرابطاً جديداً!”، وأضافت حلواني “كان حريصاً على الرباط في الأقصى رغم قدومه من قرية بعيدة، وكان رحمه الله عطوفاً يكرم الصغار والكبار بعطفه، ولا ينسى قطط الأقصى وطيوره من حنانه فيطعمهم”.

كذلك نعته المرابطة خديجة خويص بمنشور قالت فيه “اللهمّ أنّه كان حسن السيرة كريم الخُلُق وسخيّ اليّد. فاللهمّ نسألك أن تكون ختمت له على الرّباط، واغفر له وارحمه وأكرم نُزُله.

المصدر : الجزيرة مباشر

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