وفاة “أبو هريرات الأقصى” والمرابطون ينعونه (فيديو)

توفي غسان يونس “أبو أيمن” الشهير بأبو هريرات الأقصى في بلدة عارة شمال فلسطين المحتلة عن عمر ناهز 73 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل ثلاثة أشهر.

واشتهر أبو أيمن بين رواد المسجد الأقصى بعطفه على القطط الموجودة في ساحات المسجد، إذ كان يمشي وترافقه منذ لحظة دخوله المسجد الأقصى عشرات القطط التي عرفت عطاءه لها.

كما كان أبو أيمن يحمل معه حلويات يعطيها للأطفال الذين يقابلونه أثناء فترة رباطه في المسجد. وقد سماه المرابطون ورواد الأقصى بـ”أبو هريرات الأقصى” نتيجة ما اشتهر به أثناء رباطه.

وفي لقاء سابق معه، قال أبو أيمن إنه يأتي يوميا من بلدة عارة للرباط في المسجد الأقصى.

وحول اقتحامات الاحتلال للمسجد استشهد بآية “أولئك ما كان لهم إلا أن يدخلوها إلا خائفين”، في إشارة لاقتحام الاحتلال بالسلاح لباحات المسجد.

ونعى المرابطون “أبو هريرات الأقصى” على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني على صفحتها على موقع فيسبوك “الأقصى يفقد اليوم مرابطاً جديداً!”، وأضافت حلواني “كان حريصاً على الرباط في الأقصى رغم قدومه من قرية بعيدة، وكان رحمه الله عطوفاً يكرم الصغار والكبار بعطفه، ولا ينسى قطط الأقصى وطيوره من حنانه فيطعمهم”.

كذلك نعته المرابطة خديجة خويص بمنشور قالت فيه “اللهمّ أنّه كان حسن السيرة كريم الخُلُق وسخيّ اليّد. فاللهمّ نسألك أن تكون ختمت له على الرّباط، واغفر له وارحمه وأكرم نُزُله.

|| من مثلك يا أبا أيمن؟ أبو هريرات الأقصى، المرابط في المسجد الأقصى لأربعين سنة، من يسافر من قريته عارة الى المسجد الأقصى خمسة أيام في الأسبوع في الحد الأدنى، حيث قريته تبعد عن القدس مائة كم.

ليست فقط مصاطب الاقصى ومحاريبه تعرفه، وليس مرابطوا الاقصى فقط هم من يعرفونه، وليست pic.twitter.com/OXGJUHL0GR — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) January 19, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة #المرابط_المقدسي الحاج غسان أبو أيمن

#ابو_هريرات_الأقصى

غسان أبو ايمن من الداخل المحتل سنوات عديدة وعلى ظهره حقيبة فيها الحلويات للأطفال والطعام للقط والطيور

لقبه أهل الأقصى ورواده بـ أبو هريرات الأقصى

رحمك الله يا من اسعدت وادخلت الفرح القلوب pic.twitter.com/iifklLn2Su — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) January 19, 2021

"أسأل الله أن يحسن ختامي ويقبضني هنا في الأقصى".. رحيل أبو هريرات الأقصى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا#كورونا #فلسطين #القدس pic.twitter.com/w6jNDXy4vt — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@mohammedddaya1) January 19, 2021

وفاة الحاج غسان يونس

الملقب في مدينة #القدس

" ابو هريرات الأقصى " كان يأتي يومياً من عارة في الداخل المحتل إلى القدس ويقوم باطعام طيور وقطط المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/285uAmb7T0 — أنس السِّبع (@anas_alsabea) January 19, 2021

ثلاثون عاماً قضاها #ابو_هريرات_الاقصى في خدمة #المسجد_الأقصى رباطاً وتضحية، حتى لقي الله هذه الليلة راضياً مرضياً بإذن الله. pic.twitter.com/q6ofGk5E9F — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) January 19, 2021