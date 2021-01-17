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قعيد يتسلق ناطحات السحاب بكرسي متحرك (فيديو)

17/1/2021

تمكن قعيد في هونغ كونغ من تسلق واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط في كرسي متحرك لجمع تبرعات للمصابين بإعاقات في الحبل الشوكي.

وتسلق “لاي تشي-واي” أكثر من 250 مترا من ناطحة السحاب مستغرقا أكثر من عشر ساعات ليصبح بذلك أول رجل في هونغ كونغ يحقق هذا الرقم وهو مربوط في كرسي متحرك.

وتعرض لاي البالغ من العمر 37 عاما لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بشلل نصفي.

ولم يتمكن لاي من الوصول إلى قمة برج (نينا تاور) الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.

وقال لاي “كنت خائفا جدا، إذ يمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه”.

ونجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية (نحو 670 ألف دولار أمريكي).

وكان لاي قد توج قبل عام 2011 بطلا لآسيا أربع مرات في تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.

وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات. وقبل خمس سنوات تمكن من صعود جبل ليون روك الذي يبلغ ارتفاعه 495 مترا، وهو رمز في التراث الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونغ كونغ.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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