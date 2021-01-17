أثار دهشة الجميع.. ولادة خروف بست أرجل (فيديو)

أثار خروف الدهشة في مزرعة بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا بعد ولادته بستة أقدام.

وقال المزارع التركي مقصود بولوت للأناضول، إنه تفاجأ برؤية خروف حديث الولادة بين ماشيته قبل 3 أسابيع بستة أقدام، اثنان منها في منطقة العنق.

وأوضح أن مهنة تربية المواشي متوارثة في العائلة، وأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا ولادة خروف بستة أقدام.

ولفت إلى أن الخروف يتمتع بصحة جيدة، وبات محط اهتمام أهالي القرية.

وأشار إلى أن الخروف يرضع الحليب ويركض ويلهو مع بقية الخراف في القطيع بشكل طبيعي، ولا يختلف عنهم سوى بعدد أقدامه.

وذكر أنه عرض الخروف على طبيب بيطري للاطمئنان، وأن الأخير أكد أن الصغير بصحة جيدة ولا يوجد ما يستدعي القلق حاليا.