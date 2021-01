جنرال موتورز تطور سيارة “كاديلاك” قادرة على الطيران (فيديو)

قالت شركة “جنرال موتورز” إنها تعتزم طرح مجموعة منتجات متنوعة تحمل علامة “كاديلاك” بما في ذلك سيارة ذاتية القيادة وسيارة قادرة على الطيران.

جاء ذلك في حديث ماري بارا الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة خلال عرضها لخطط مجموعة جنرال موتورز المستقبلية خلال فاعليات معرض لاس فيغاس للإلكترونيات عبر الإنترنت، الذي تحدثت فيه عن مستقبل العلامة التجارية الشهيرة “كاديلاك”.

وتبدو السيارة “كاديلاك الطائرة” ما بين الطائرة المسيرة والمروحية.

General Motors has unveiled a futuristic flying Cadillac, a self-driving electric vehicle. It takes off and lands vertically and carries the passenger above the streets and through the air https://t.co/s1CtvTbdhX pic.twitter.com/jJfe2a52HK

— Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2021