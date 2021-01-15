جنرال موتورز تطور سيارة “كاديلاك” قادرة على الطيران (فيديو)

قالت شركة “جنرال موتورز” إنها تعتزم طرح مجموعة منتجات متنوعة تحمل علامة “كاديلاك” بما في ذلك سيارة ذاتية القيادة وسيارة قادرة على الطيران.

جاء ذلك في حديث ماري بارا الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة خلال عرضها لخطط مجموعة جنرال موتورز المستقبلية خلال فاعليات معرض لاس فيغاس للإلكترونيات عبر الإنترنت، الذي تحدثت فيه عن مستقبل العلامة التجارية الشهيرة “كاديلاك”.

وتبدو السيارة “كاديلاك الطائرة” ما بين الطائرة المسيرة والمروحية.

General Motors has unveiled a futuristic flying Cadillac, a self-driving electric vehicle. It takes off and lands vertically and carries the passenger above the streets and through the air https://t.co/s1CtvTbdhX pic.twitter.com/jJfe2a52HK — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2021

وبحسب الصور التي تم نشرها من الصعب القول إن هذه السيارة لراكب واحد أو لراكبين إذا تم حشرهما معا. ولم تكشف جنرال موتورز عن كثير من التفاصيل الإضافية لهذا المشروع في الوقت الراهن.

ويحمل النموذج الاختباري للسيارة كاديلاك الطائرة اسم “إي فول”، وستكون أول دخول لكل من كاديلاك وجنرال موتورز في عالم النقل الجوي وهي تعمل بمحرك كهربائي بقوة 90 كيلووات يقوم بتشغيل 4 مراوح للإقلاع والهبوط.

general motors unveils a fully autonomous flying cadillac concept at CES 2021https://t.co/XrIzj4R0vx pic.twitter.com/U30Y081BJk — designboom (@designboom) January 13, 2021

ويمكن أن تصل سرعة هذه السيارة الطائرة إلى 56 ميلا في الساعة، وهي مصممة للتحليق بصمت فوق المناطق المزدحمة مروريا.

كما يمكن أن تكون قاعدة السيارة شفافة بحيث يتمتع الراكب بمشاهدة الأرض من تحته بحسب ميشيل سيمكو نائب رئيس قطاع التصميم في جنرال موتورز.

كما تضم مجموعة المشروعات المستقبلية لسيارات كاديلاك سيارة مكشوفة ذاتية القيادة، بأبواب منزلقة وسقف زجاجي، تعمل بدون عجلة توجيه ولا بدالات للمكابح أو السرعة. أما التصميم الداخلي فيعتمد على وجود أريكة حول كبسولة دائرية بحيث يمكن للركاب تناول المشروبات أثناء الرحلة خاصة وألا ينشغلوا بالقيادة.