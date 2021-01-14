نسخة متحورة أخرى من فيروس كورونا تثير القلق بشأن فعالية اللقاحات

تركز جميع الأنظار على سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا، لكن الحقيقة أن طفرة موجودة على نسخ أخرى من الفيروس هي التي تثير قلق العلماء، لأنها قد تؤثر على فعالية اللقاحات.

وتحمل هذه الطفرة المسماة إي 484 كي نسخا متحورة ظهرت في جنوب أفريقيا ومؤخرًا في البرازيل واليابان، ولكنها لم ترصد على النسخة المتحورة الإنجليزية التي تتصدر أخبار انتشارها العناوين في العالم أجمع.

وقال رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة كامبريدج، لوكالة فرانس برس إن هذه الطفرة “هي الأكثر إثارة للقلق” من حيث الاستجابة المناعية.

وأشار أن المتغيرات أو المتحورات هي نسخ مختلفة من فيروس كورونا المستجد الأصلي تظهر بمرور الوقت بسبب طفرات مختلفة. وهي ظاهرة طبيعية في حياة الفيروس، لأن الطفرات تحدث عندما يتكاثر.

فقد سُجل العديد من الطفرات على فيروس سارس-كوف-2 منذ ظهوره، من دون أن يكون لغالبيتها العظمى أي أثر. ولكن بعضها قد تمنح الفيروس ميزة للبقاء بما في ذلك زيادة قابلية الانتقال.

والنسختان المتحورتان اللتان ظهرتا في انجلترا وجنوب أفريقيا واليابان (الأخيرة عبر مسافرين من البرازيل) تشترك في طفرة تسمى إن501 واي توجد على شوكة الفيروس (وهي نتوء بروتيني يسمح له بدخول الخلايا) ويُشتبه بأنها تجعل هذه المتغيرات أكثر عدوى.

وتحيط شكوك ذات طبيعة مختلفة بطفرة إي484كي. إذ أظهرت الاختبارات المعملية أنها تبدو قادرة على خفض قدرة الأجسام المضادة على التعرف على الفيروس وتحييده.

تهرب مناعي

على هذا النحو، شرح البروفسور فرانسوا بالو، من جامعة لندن كوليدج كما نقل عنه مركز الإعلام العلمي البريطاني، “يمكن أن تساعد (الطفرة) الفيروس في تجاوز الحماية المناعية المكتسبة بعد عدوى سابقة أو من طريق التطعيم”.

هذه القدرة المحتملة على “التهرب المناعي” هي التي تقلق العلماء، لأنها تطرح أسئلة تتعلق بفعالية اللقاحات في نظرهم.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، أكدت شركتا بايونتيك وفايزر اللتان صنعتا أحد اللقاحات الرائدة في العالم، أن لقاحهما فعال ضد الطفرة إن501واي، لكن الفحوصات المعملية التي أجرياها لم تركز على الطفرة إي484كي.

يمكن أن تساعد (الطفرة) الفيروس في تجاوز الحماية المناعية المكتسبة بعد عدوى سابقة أو من طريق التطعيم (رويترز)

لذلك فهي غير كافية للاستنتاج بأن فعالية اللقاح ستكون هي نفسها ضد المتحورات التي تحمل هذه الطفرة مثلما هي ضد الفيروس التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، تصف دراسة نُشرت في 6 يناير/ كانون الثاني حالة امرأة برازيلية أصيبت بكوفيد-19 في مايو/ أيار ثم أصيبت مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول بمتغير يحمل طفرة إي484كي.

هذه العدوى الثانية الأشد من الأولى، قد تكون علامة على أن الطفرة تسببت باستجابة مناعية أضعف لدى المريضة.

ومع ذلك، لا شيء يشير إلى أن هذه الطفرة كافية لجعل المتحورات مقاومة للقاحات الحالية، كما يقول العلماء.

بداية المشاكل

وفي الواقع، حتى وإن اتضح أن الأجسام المضادة لا تتعرف جيدًا على هذه الطفرة، فإنها ستتمكن من استهداف المكونات الأخرى في الفيروسات المتحورة، من حيث المبدأ.

إذ شرح فينسينت إينوف من معهد باستور في باريس أن “حتى لو تراجعت كفاءتها، فسيظل بإمكانها تحييد الفيروس”.

وعقب عالم المناعة رينو رابولي، الباحث والمدير العلمي لدى شركة الأدوية العملاقة غلاكسو سميث كلاين بقوله: “لا أعتقد أن هذه الطفرة وحدها تطرح إشكالية بالنسبة للقاحات”.

وشارك رابولي في إعداد دراسة صدرت في 28 ديسمبر/ كانون الأول وكان هدفها مراقبة ظهور فيروس متحور في المختبر. وقد خلصت إلى أنه “يجب علينا تطوير لقاحات وأجسام مضادة قادرة على التحكم في المتحورات الناشئة”.

لكن هذه الطفرة “يمكن أن تكون بداية المشاكل” للقاحات، وفق البروفسور غوبتا الذي قال إنه “في هذه المرحلة، يفترض أن تكون جميع اللقاحات فعالة، ولكن ما يقلقنا هو احتمال حدوث طفرات مستقبلية” تضاف إلى تلك التي تتم مراقبتها بالفعل، داعياً إلى “التلقيح بأسرع وقت ممكن في كل مكان في العالم”.

وفي مواجهة ظهور متغيرات جديدة، أكد العديد من المختبرات أنها قادرة على تطوير لقاحاتها بسرعة إذا لزم الأمر.