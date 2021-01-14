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“سينوفاك” الصينية تكشف سبب انخفاض فاعلية لقاحها ضد كورونا في المرحلة الثالثة

اللقاح كان فعالا بنسبة 78 بالمئة ضد إصابات كورونا التي تتراوح بين "الخفيفة إلى الحادة (رويترز)
اللقاح كان فعالا بنسبة 78 بالمئة ضد إصابات كورونا التي تتراوح بين "الخفيفة إلى الحادة (رويترز)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202109:17 PM (مكة المكرمة)

عزت شركة سينوفاك الصينية، انخفاض فاعلية لقاحها “كورونافاك” في المرحلة الثالثة، في البرازيل لـ 50.3 في المائة، إلى تجربتها على موظفي صحة لديهم مخاطر عالية للإصابة بالعدوى.

وقال مدير عام الشركة، يين فيدونغ، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيجين، إن اللقاحات التي بلغت معدلات فعالية عالية مثل “بيونتك – فايزر”، كان معظم المشاركين في التجارب السريرية فيها أشخاصا لديهم مخاطر منخفضة للإصابة بالعدوى.

والأسبوع الفائت، أعلن “معهد بوتانتان” الذي أجرى تجارب سريرية للقاح في البرازيل، أن اللقاح كان فعالا بنسبة 78 في المئة ضد إصابات كورونا التي تتراوح بين “الخفيفة إلى الحادة”.

والأربعاء، أعلن معهد بوتانان نفسه أن معدل الفاعلية العام للقاح “كورونافاك” الذي طورته شركة “سينوفاك” الصينية بلغ 50.38 في المائة.

أما في تركيا، فقد أظهرت التجارب التي شارك فيها عدد أقل من الأشخاص مقارنة بالبرازيل، ان اللقاح فعال بنسبة 91.5 في المائة في الوقاية من فيروس كورنا.

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة (رويترز)

ويوم الأربعاء، أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، موافقتها على “الاستخدام الطارئ” للقاح “كورونافاك” الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حوله، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها، طيلة 14 يوما.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، بينما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

واليوم الخميس، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بدء تطعيم العاملين بالقطاع الصحي بلقاح كورونافاك. وأضاف “سيبدأ تطعيم جميع العاملين في القطاع الصحي في تركيا، وسلّمت اللقاحات إلى مخازن الصحة العامة في ولاياتنا الـ81”.

المصدر : وكالات

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